El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, encabezó la entrega de 56 nuevas camas eléctricas hospitalarias al Hospital Regional “Lic. Adolfo López Mateos”, ubicado en la Ciudad de México, como parte del proceso de modernización de infraestructura médica en distintas unidades del país.

La incorporación del nuevo equipo médico forma parte de un primer lote de 180 camas hospitalarias distribuidas a nivel nacional, correspondientes a un total de 2 mil 275 unidades que serán entregadas en hospitales y clínicas del ISSSTE.

Hospital Adolfo López Mateos del ISSSTE mejora atención con camas eléctricas

El director del Hospital Regional “Lic. Adolfo López Mateos”, Félix Martínez Alcalá, explicó que las primeras camas ya fueron instaladas en el Centro de Cirugía Robótica y en el área de Pediatría, donde serán utilizadas para pacientes que requieren atención especializada.

ISSSTE distribuye más de 2 mil camas en el país (cortesía)

Además, adelantó que en los próximos días continuará la distribución del resto de las unidades en distintas zonas estratégicas del hospital para fortalecer la capacidad operativa del centro médico.

Las camas eléctricas cuentan con sistemas ajustables, controles de movilidad y colchones diseñados para ofrecer mayor confort tanto a pacientes como al personal médico y de enfermería.

ISSSTE distribuye más de 2 mil camas en el país (cortesía)

Autoridades del ISSSTE señalaron que esta renovación forma parte de la estrategia nacional enfocada en mejorar el trato digno y elevar la calidad de los servicios de salud para los derechohabientes.

Con esta entrega, el ISSSTE busca ampliar la capacidad de atención y mejorar las condiciones de recuperación de miles de pacientes que diariamente reciben servicios médicos en una de las unidades hospitalarias más importantes de la capital del país.