La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reveló en su informe Education at a Glance 2025 que México se encuentra en los últimos lugares de inversión educativa.

De acuerdo con los datos de la OCDE, el gobierno de México invierte muy poco en la educación, destinando apenas 4 mil 430 dólares anuales por alumno, un 70% menos del promedio.

OCDE: México entre los países con menos inversión educativa en el mundo

El informe de la OCDE señala que el promedio de inversión educativa es de 15 mil 102 dólares, entre 270 mil y 280 mil pesos mexicanos, por alumno al año, por lo que México se queda atrás.

México queda al fondo en inversión educativa, revela la OCDE (Carolina Jiménez Mariscal / Cuartoscuro)

México destina el 4.3% de su Producto Interno Bruto (PIB) a la educación, quedando por debajo del promedio de la OCDE —que es del 4.7%— aunque no es el país que menos inversión educativa, estos son:

Irlanda: 2.8%

Hungría: 3.4%

Italia: 3.9%

La OCDE advierte que el monto que México destina a la educación es insuficiente para atender la demanda de una población joven tan numerosa, principalmente en educación básica y media superior.

Los países que mayor inversión educativa en el mundo, según la OCDE

Los datos de la OCDE señalan que tres países son los tienen una mayor inversión educativa en el mundo y estos son:

Noruega invierte 6.2% del PIB en educación Israel invierte 6.1% del PIB en educación Suecia invierte 5.3% del PIB en educación

Cabe mencionar que la baja inversión educativa en México ha afectado las cifras de titulación en el país, pues solo el 22% de los jóvenes mexicanos cuenta con un título universitario , colocándolo en el último lugar en este ámbito.