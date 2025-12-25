El gobierno de México, junto al secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, dio un paso histórico en el fortalecimiento de la Educación Media Superior al incorporar, por primera vez, a más de la mitad de los planteles de bachillerato al programa La Escuela es Nuestra (LEEN) durante 2025.

De acuerdo con el titular de la SEP, el programa atendió a 6 mil 239 escuelas de nivel medio superior, de un total de 11 mil 891 existentes en el país, lo que representa una cobertura del 52%.

Más de 6 mil planteles fortalecidos en Educación Media Superior

Con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, esta estrategia permite que las comunidades escolares reciban recursos de manera directa para realizar obras de rehabilitación, mantenimiento mayor y adquisición de equipamiento básico, bajo un esquema de gestión participativa.

Delgado Carillo explicó que este modelo fortalece la transparencia y la corresponsabilidad, ya que son los propios comités escolares quienes deciden el destino de los recursos, atendiendo las necesidades específicas de cada plantel.

Por otra parte, el funcionario destacó que el diseño del plan educativo sexenal contempla una atención diferenciada por nivel educativo. En el caso del bachillerato, las escuelas recibirán apoyos del programa al menos tres veces durante el sexenio, con el objetivo de asegurar mejoras sostenidas en sus instalaciones.

Por su parte, Pamela López Ruiz, directora del programa LEEN, informó que la meta nacional es alcanzar el 100% de coberturas en Educación Media Superior. Por otra parte, para el 2026, se prevé atender las 5 mil 652 escuelas restantes, priorizando planteles con mayores rezagos, comunidades indígenas y regiones vulnerables.

Finalmente, la SEP subrayó que fortalecer el bachillerato es estratégico para reducir el abandono escolar, mejorar la formación académica y facilitar la transición hacia la educación superior y el mercado laboral, colocando a las y los jóvenes en el centro de la transformación educativa de México.