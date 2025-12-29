El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que durante 2025 se obtuvieron 26 sentencias favorables frente a los juicios de amparo promovidos por empresas de comida chatarra, lo que permitió fortalecer la política pública de entornos escolares saludables.

Estas resoluciones tienen como objetivo mantener la implementación de los Lineamientos para la preparación, distribución y expendio de alimentos y bebidas en las escuelas del Sistema Educativo Nacional (SEN), con el fin de proteger la salud de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Comida chatarra afecta la salud de estudiantes: Mario Delgado

Mario Delgado advirtió que el consumo de alimentos con alto contenido de grasas y azúcares representa un problema grave de salud pública, ya que 5 de cada 10 estudiantes presentan sobrepeso u obesidad.

De acuerdo con los resultados de las Jornadas de Salud del Gobierno de México, esta situación fue detectada tras la valoración de 8 millones de estudiantes en más de 64 mil escuelas primarias públicas del país.

Como parte de la estrategia institucional, detalló que el equipo jurídico de la SEP acudió directamente a distintos juzgados para exponer de manera personal y detallada los argumentos que sustentan la legalidad y pertinencia de los lineamientos, lo que permitió explicar a las y los juzgadores la importancia de mantener a las escuelas libres de comida chatarra.

El secretario subrayó que esta medida es coherente con los estándares nacionales e internacionales de salud pública, además de responder a las obligaciones constitucionales del Estado mexicano en materia del derecho a la salud, el interés superior de la niñez y el derecho a la educación en condiciones dignas y seguras.

SEP mantiene defensa legal de entornos escolares saludables

Mario Delgado explicó que los pocos casos que continúan en litigio corresponden únicamente a universidades e instituciones de Educación Superior, los cuales ya fueron impugnados de manera inmediata por el equipo jurídico de la dependencia y se encuentran pendientes de resolución en Tribunales Colegiados.

Expresó su confianza en que, en las instancias definitivas, se ratifique la validez y constitucionalidad de los lineamientos, lo que permitirá mantener todos los espacios educativos libres de productos chatarra y bebidas azucaradas, al reiterar que la salud del estudiantado es primero.

Asimismo, el titular de la SEP resaltó que 86% de los planteles escolares ya eliminó la venta de comida chatarra en las cooperativas, lo que refleja el avance de una política pública que prioriza la salud y promueve estilos de vida saludables desde las aulas.

Por último, reafirmó que la SEP continuará defendiendo políticas públicas que coloquen en el centro el bienestar de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y que fortalezcan una educación integral basada en la prevención, la salud y el pleno ejercicio de derechos.