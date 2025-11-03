Claudia Sheinbaum Pardo acusa al empresario Ricardo Salinas Pliego de politizar el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán para evadir impuestos.

“Esta persona politiza todo porque no quiere pagar impuestos, esa es la verdad, porque no quiere cumplir con la ley” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Desde su conferencia mañanera del pueblo del lunes 3 de noviembre en Palacio Nacional, la presidenta de México acusó al empresario Ricardo Salinas Pliego de querer sacar provecho de la tragedia de Uruapan, Michoacán.

El empresario y dueño de Tv Azteca estuvo muy activo a través de sus redes sociales cuando ocurrió el asesinato de Carlos Manzo, alcalde Uruapan.

Claudia Sheinbaum acusa a Salinas Pliego de politizar todo para evadir impuestos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respondió a las recientes críticas del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien cuestionó al Gobierno Federal y al Gobierno de Michoacán tras el asesinato del activista Carlos Manzo el fin de semana.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que Salinas Pliego “politiza todo con tal de evadir sus responsabilidades”, en referencia al conflicto fiscal que mantiene con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).Sheinbaum lamentó que el empresario intente convertir cualquier tema en un ataque político, mientras continúa evitando el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

La deuda de Ricardo Salinas Pliego al SAT supera los 74 mil millones de pesos

El empresario y dueño de Grupo Salinas ha reavivado en redes sociales la discusión sobre su deuda con el SAT, al afirmar que solo está dispuesto a pagar 7 mil 600 millones de pesos, equivalente a un 10% del total.

Sin embargo, el Gobierno de México ha reiterado que debe cubrir la totalidad de los más de 74 mil millones de pesos, aunque se le han ofrecido facilidades y descuentos conforme a los programas vigentes para cualquier contribuyente.

Sin respuesta del empresario

Hasta el momento, Ricardo Salinas Pliego no ha emitido una nueva declaración en sus redes sociales sobre las declaraciones de la presidenta.

En publicaciones previas, el empresario ha defendido su postura asegurando que el SAT y el Gobierno mantienen una “persecución política” en su contra, mientras sostiene su negativa a pagar la cifra completa.