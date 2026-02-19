El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, y la directora de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, encabezaron la presentación del billete del Sorteo Superior No. 2875, dedicado al Centenario de la creación de las Escuelas Secundarias Públicas en México.

La ceremonia se realizó en la Secundaria General No. 4 “Moisés Sáenz”, en la Ciudad de México, donde destacó el papel histórico de la educación secundaria pública como motor de movilidad social, identidad juvenil y profesionalización.

Mario Delgado destaca Beca Rita Cetina como clave para los estudiantes

En el marco de esta conmemoración, el titular de la SEP subrayó que la secundaria representa una etapa decisiva en la vida de millones de jóvenes. Asimismo, señaló que en las aulas ocurre el misterio del ser humano que deja de ser niño y se despide de la infancia, una etapa donde la adolescencia es “una pregunta abierta” y el inicio de profundas transformaciones.

La secundaria cumple 100 años como motor de transformación social (cortesía)

De igual manera, destacó que, como parte de los 100 años de la secundaria pública, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la Beca Rita Cetina, un apoyo económico dirigido a evitar la deserción escolar por falta de recursos.

Actualmente, 5.6 millones de estudiantes de secundaria ya reciben esta beca, lo que convierte el centenario en una celebración con impacto tangible en la comunidad educativa.

Por su parte, Olivia Salomón destacó que la secundaria es “el lugar donde la curiosidad se convierte en vocación”, y donde generaciones han comenzado a imaginar su futuro. Recordó que la Lotería Nacional, con 255 años de historia, ha acompañado los momentos clave del país y hoy se suma a la celebración educativa.

En el evento también participó el titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Francisco Luciano Concheiro Bórquez, quien destacó que los tiempos actuales exigen que la secundaria sea concebida no solo como un puente entre la primaria y la media superior, sino como un verdadero espacio de transformación social.

Bajo el enfoque de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), señaló, este nivel educativo debe fortalecer su papel como formador de ciudadanos críticos, participativos y comprometidos con su entorno, capaces de convertirse en agentes de cambio.

Sorteo Superior No. 2875: Fecha y premios

El Sorteo Superior No. 2875 cuenta con 2.4 millones de cachitos distribuidos en todo México. Ofrece un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series y una bolsa total de 51 millones de pesos. El sorteo se realizará el 6 de marzo de 2026 a las 20:00 horas y será transmitido en el canal oficial de la institución

Con este billete conmemorativo, la SEP y la Lotería Nacional celebran un siglo de educación secundaria pública, reafirmando que la escuela sigue siendo la llave que abre el porvenir.