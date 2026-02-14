El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, encabezó el Encuentro Nacional de Robótica del Tecnológico Nacional de México (TecNM), donde destacó que la innovación tecnológica es clave para fortalecer la soberanía científica y el desarrollo social del país.

El evento se llevó a cabo en el plantel Tlalnepantla, donde participaron 173 proyectos desarrollados por más de 550 estudiantes y 200 docentes provenientes de 59 Institutos Tecnológicos.

Acompañado por Ramón Jiménez López, director general del TecNM, y por estudiantes galardonados como Valeria Palacios Cruz y Diego Silverio, Delgado Carrillo resaltó que el talento nacional demuestra que México tiene capacidad para competir a nivel internacional en áreas como inteligencia artificial, robótica y desarrollo de drones.

“Hoy trabajamos para que la juventud mexicana camine con esperanza y confianza en sus propios sueños, y cuente con el apoyo necesario para convertirlos en realidad, porque invertir en educación es invertir en el presente y el futuro de México” Mario Delgado, titular de la SEP

México organizará el Mundial de Robots previo a 2026

Durante el TecNM, el titular de la SEP subrayó que la educación tecnológica debe ir de la mano con el humanismo para cerrar brechas y generar oportunidades reales para la juventud mexicana.

Uno de los anuncios más relevantes fue la organización del Mundial de Robots en México, que se realizará en coordinación con la Secretaría de Ciencia, Innovación, Humanidades y Tecnología. La convocatoria se publicará en mayo y contemplará eliminatorias nacionales antes de la gran final, programada previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Más de 550 estudiantes participaron en el Encuentro Nacional de Robótica del TecNM (cortesía)

Mario Delgado enfatizó que esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para fortalecer la educación pública, la ciencia y la innovación como motores del crecimiento nacional.

El funcionario reconoció públicamente a Valeria Palacios, distinguida con la Medalla Mundial de Educación 2025 en Londres por proyectos de impacto ambiental, y a Diego Silverio, quien obtuvo medalla de oro en Japón con un equipo de robots de sumo.

El Encuentro Nacional de Robótica reafirma al TecNM como semillero de ingenieros y desarrolladores, consolidando una educación científica con enfoque social.

Para la SEP, apostar por la robótica en México no solo significa crear tecnología, sino formar jóvenes capaces de transformar su entorno y construir un país más competitivo e incluyente.