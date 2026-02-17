El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, dio el arranque oficial al Mundialito Escolar 2026, iniciativa que forma parte del Mundial Social y que se perfila como el torneo deportivo escolar más grande del mundo, con la participación estimada de 25 mil escuelas y 125 mil equipos varoniles y femeniles en todo el país.

La estrategia es promovida por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y contempla la participación de estudiantes de Educación Básica y Media Superior a nivel nacional.

SEP impulsa el Mundialito Escolar 2026 en primaria, secundaria y preparatoria

El banderazo inicial se realizó en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), plantel Lerma, en el Estado de México, con la presencia de equipos de bachillerato.

Durante el evento, Mario Delgado exhortó a las y los estudiantes de todo el país a inscribir a sus equipos en la página oficial del Mundialito Escolar 2026, al señalar que no hay futbolista que no haya comenzado en el patio de su escuela, en la calle o en su colonia.

Destacó que, al ser México sede del Mundial de Futbol 2026, la Presidenta de la República consideró que la fiesta deportiva debía trascender los estadios profesionales, por lo que las canchas escolares también serán escenario para descubrir a nuevos talentos.

En un ambiente de entusiasmo juvenil, el titular de la SEP subrayó que el fútbol es el deporte nacional y que en los últimos años ha consolidado una visión más inclusiva, reconociendo el talento femenil como protagonista del crecimiento del deporte.

Explicó que el torneo inicia en las escuelas y avanzará hasta contar con representantes estatales en cada categoría. Participarán:

Primaria: de 9 a 12 años

Secundaria: de 12 a 15 años

Preparatoria: de 15 a 18 años

Mario Delgado da patada inicial al Mundialito Escolar 2026 con 25 mil escuelas (Cortesía )

Mario Delgado anuncia gran final del Mundialito Escolar 2026 en el Estadio Olímpico de CU

El secretario informó que la gran final nacional se realizará en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, recinto emblemático donde han jugado figuras históricas como Diego Armando Maradona y Pelé.

Asimismo, adelantó que se buscará la presencia de visores y clubes de fútbol profesional en los partidos escolares y finales estatales, con el objetivo de detectar talento que pueda desarrollarse en el ámbito profesional.

Mario Delgado convocó a estudiantes y docentes a hacer del Mundialito una gran fiesta deportiva, destacando que el fútbol enseña el valor del trabajo en equipo y la coordinación para alcanzar metas comunes.

A nombre de las y los participantes, la alumna María Fernanda León señaló que el Mundialito Escolar 2026 fortalece la unión, el respeto y el esfuerzo colectivo.

Por su parte, el secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México, Miguel Ángel Hernández Espejel, informó que en la entidad más de 3 millones de alumnas y alumnos de primaria, secundaria y preparatoria podrán competir, fortaleciendo la educación física y la sana convivencia.

Finalmente, el director del Instituto del Deporte del Estado de México, Miguel Ángel Sánchez González, destacó que el Mundialito es una plataforma de transformación social y educativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum e implementada en coordinación con autoridades estatales, que permitirá proyectar al talento mexiquense como futuras estrellas del deporte nacional.