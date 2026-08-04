El sujeto identificado como agresor de un adulto mayor en Huamantla, Tlaxcala, durante la Carrera de Colores 2026, se pronunció tras el video viral de su acción.

Mediante un comunicado, el hombre señalado reconoció que su comportamiento constituyó una falta de respeto hacia el evento y los asistentes.

Por tal motivo, calificó sus propias acciones como hechos reprobables que contradicen el espíritu deportivo y familiar que busca promover la propia Carrera de Colores 2026 en el marco de la feria local.

Agresor de adulto mayor en Huamantla rompe el silencio tras el video viral (Zona T / FB)

Esto dijo el hombre que agredió a un adulto mayor en Huamantla durante la carrera de Colores 2026

En su mensaje, el implicado asumió la responsabilidad por la falta de tacto y el trato irrespetuoso hacia el adulto mayor en la Carrera de Colores 2026, extendiendo una disculpa pública a quienes se sintieron afectados por su conducta.

Subrayó que este “tropiezo” es injustificable y que la situación lo ha llevado a un periodo de introspección sobre el perfil ético que debe mantener cualquier prestador de servicios o figura pública en eventos de esta magnitud.

El arrepentimiento mostrado busca mitigar el impacto negativo hacia el equipo logístico, quienes también han sido blanco de críticas por la gestión de la seguridad y el trato al público

Afirmó que como resultado de sus acciones, la confianza depositada por miles de deportistas y familias está en riesgo, por lo que el compromiso inmediato será reestructurar la organización de la Carrera de Colores 2026 bajo principios de transparencia y dignidad humana.