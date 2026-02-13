Después del ataque a Pepe Aguilar en El Soyate, muchos se preguntan cuáles fueron las reacciones de Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Este jueves 12 de febrero, alrededor de las seis de la tarde, se informó que un grupo de sicarios habrían atacado a escoltas de seguridad de Pepe Aguilar.

Reacciones de Ángela Aguilar y Christian Nodal al ataque de Pepe Aguilar en El Soyate

Hasta el momento, ni Ángela Aguilar, ni Christian Nodal han reaccionado en redes sociales al ataque de Pepe Aguilar en rancho El Soyate, ubicado en sierra Villanueva, Zacatecas.

Ángela Aguilar subió una historia presumiendo a una de su mascotas, mientras que Christian Nodal compartió una selfie.

Ataque a Pepe Aguilar en El Soyate: reacciones de Ángela Aguilar y Christian Nodal (@angela_aguilar_ / Instagram)

Por lo que la familia Aguilar mantiene el hermetismo ante la balacera que ocurrió cerca de El Soyate.

Ataque a Pepe Aguilar en El Soyate: reacciones de Ángela Aguilar y Christian Nodal (@nodal / Instagram)

Los primeros reportes indican que grupo de sicarios atacó a la comitiva y escoltas de seguridad de Pepe Aguilar.

Esto cuando el cantante salía de su rancho rumbo al aeropuerto Internacional de Calera de Víctor Rosales hacia la CDMX.

Según las autoridades, la balacera ocurrió a la altura del poblado de Tayhua y el municipio de Tabasco.

Afortunadamente, Pepe Aguilar salió ileso, ya que agentes de su escolta lograron replegarse de nuevo hacia el rancho El Soyate.

Dicha agresión fue repelida por los elementos de seguridad, quienes solicitaron apoyo mediante el sistema Matra.

Provocando una movilización desde Villanueva, Jerez y Zacatecas de patrullas de la:

Fuerza de Reacción Inmediata (FRIZ)

Policía Estatal Preventiva

Además de agentes de Ejercito Mexicano y apoyo del helicóptero artillado tipo Black Hawk que pertenece a la Secretaría de Seguridad Pública.

Pepe Aguilar (Agencia México)

Confirman detenciones por balacera en rancho El Soyate de Pepe Aguilar en Zacatecas

Rodrigo Reyes Mugüerza, Secretario General de gobierno de Zacatecas, confirmó el ataque en Villanueva, Zacatecas, y la detención de algunas personas que participaron en el ataque.

El funcionario detalló que el operativo de las autoridades seguía por aire y tierra.

Por tal motivo, se exhortó a las población para que evitara la zona y se mantuviera resguardada.

Asimismo, Rodrigo Reyes Mugüerza mencionó que no hay bajas de elementos de seguridad de ninguna corporación.