El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que el programa La Escuela es Nuestra (LEEN) concentra el 45% de los recursos destinados a infraestructura escolar en México, como parte del modelo impulsado por los gobiernos de la Cuarta Transformación.

El funcionario destacó que este esquema representa un cambio frente a administraciones anteriores, donde programas como el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) o La Escuela al 100 registraron observaciones por el manejo centralizado de los recursos.

SEP impulsa entrega directa de recursos a comunidades escolares

Mario Delgado subrayó que el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo prioriza la administración directa de recursos en las comunidades escolares, a través de los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP).

Actualmente, se cuenta con 72 mil 349 comités, integrados por madres y padres de familia, quienes deciden el destino del presupuesto y supervisan las obras, lo que fortalece la transparencia y evita irregularidades.

Por su parte, la directora general del programa, Pamela López Ruiz, informó que en 2026 se cuenta con un presupuesto de 26 mil millones de pesos, con el que se proyecta atender 75 mil 405 planteles en beneficio de aproximadamente 8.5 millones de estudiantes.

Además, detalló que ya se realizaron más de 72 mil asambleas a nivel nacional, lo que representa un avance del 96% en la conformación de comités.

También anunció que durante abril y mayo se realizará la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar, con el objetivo de que las escuelas reciban los recursos de manera oportuna.

Programa La Escuela es Nuestra avanza hacia cobertura total

En la proyección sexenal, se prevé alcanzar este año la cobertura del 100% en secundarias y, por primera vez, también en Educación Media Superior, lo que permitirá que estos niveles reciban recursos hasta en tres ocasiones durante la actual administración.

El titular de la SEP destacó además una inversión histórica de 142 mil 500 millones de pesos desde 2019, con la que se han otorgado más de 404 mil apoyos en 187 mil escuelas públicas.

En cuanto a los montos, el programa contempla apoyos diferenciados según el tamaño de los planteles. En Educación Básica, van de 200 mil a 600 mil pesos, mientras que en Media Superior alcanzan hasta 1.5 millones de pesos por escuela.

Estos recursos buscan fortalecer la infraestructura educativa y mejorar las condiciones en los planteles de todo el país.