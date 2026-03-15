El titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, anunció el inicio del registro para el Proceso de Asignación a la Educación Media Superior 2026 “Mi derecho, mi lugar”, dirigido a estudiantes que concluyen la secundaria y buscan ingresar al bachillerato en la Zona Metropolitana del Valle de México.

El registro estará disponible del 17 de marzo al 14 de abril de 2026 a través del portal oficial. El modelo, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, busca garantizar un proceso equitativo, ordenado y transparente, además de facilitar que las y los estudiantes estudien cerca de su lugar de residencia.

Mario Delgado: así funciona el registro al bachillerato 2026

Mario Delgado destacó que el programa “Mi derecho, mi lugar” permitió en 2025 que 98 % de los aspirantes quedaran entre su primera y tercera opción educativa.

Además, ocho de cada diez estudiantes pudieron estudiar a menos de siete kilómetros de su casa, lo que facilita el acceso a la educación media superior.

Para realizar el registro, las y los aspirantes deberán contar con una cuenta en Llave MX, que puede tramitarse en el portal correspondiente.

A partir del 17 de marzo también estarán disponibles el instructivo, los catálogos de escuelas y los requisitos específicos de cada institución.

El proceso de asignación contempla tres modalidades de participación:

Acceso directo sin examen

Ingreso con examen para planteles del Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México

Modalidad mixta, que combina ambas opciones

Durante el registro, las y los aspirantes deberán validar sus datos personales, responder una encuesta y ordenar sus opciones educativas, ya que este criterio será clave para la asignación de lugares.

Aspirantes al IPN y la UNAM deberán realizar un paso adicional: SEP

Quienes opten por presentar examen para el IPN o la UNAM deberán ingresar nuevamente al portal del 18 al 22 de mayo para conocer los procedimientos específicos.

En ese periodo también deberán acudir a la toma de fotografía en la fecha indicada en su solicitud de registro.

Los resultados del proceso se publicarán el 18 de agosto de 2026 a través de la Gaceta Electrónica de Resultados disponible en el portal oficial.

El proceso es coordinado por las instituciones del Espacio de Coordinación de la Educación Media Superior, entre ellas el Colegio de Bachilleres, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica y la Universidad Autónoma del Estado de México, además del IPN y la UNAM conforme a su normativa.