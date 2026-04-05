La Secretaría de Educación Pública (SEP), encabezada por Mario Delgado Carrillo, anunció que 62 mil educadoras y educadores del Conafe podrán participar en los procesos de admisión, promoción y reconocimiento docente establecidos en la ley.

Esta medida permitirá que quienes realizan servicio social en comunidades de alta y muy alta marginación puedan validar su experiencia pedagógica y acceder a nuevas oportunidades dentro del sistema educativo formal.

SEP reconoce experiencia de educadores comunitarios del Conafe

Mario Delgado destacó que esta estrategia busca reconocer la labor docente en contextos complejos, brindando a las y los educadores la posibilidad de incorporarse al sistema educativo regular.

Además, subrayó que esta acción forma parte del compromiso del gobierno federal para fortalecer la educación comunitaria, beneficiando a más de 638 mil personas en miles de comunidades de aprendizaje en todo el país.

Por su parte, el director del Conafe, Gabriel Cámara Cervera, señaló que este acercamiento con el sistema educativo formal representa un paso clave para fortalecer la formación docente y mejorar la calidad educativa.

También resaltó que este proceso permitirá valorar el trabajo de quienes enseñan en contextos de alta complejidad, reconociendo su impacto en comunidades vulnerables.

Requisitos para participar en los procesos de admisión docente: SEP

Para acceder a este beneficio, las figuras educativas deberán:

Solicitar la Constancia de Acreditación de la Práctica Educativa Comunitaria

Haber prestado servicio durante dos o más ciclos escolares continuos

Contar con más de siete meses de participación por ciclo

Cumplir con las obligaciones establecidas en su convenio

La constancia será única por participante y tendrá vigencia hasta que la persona obtenga admisión, promoción o reconocimiento dentro del proceso correspondiente.

Estas acciones buscan fortalecer la práctica educativa comunitaria bajo el modelo de aprendizaje impulsado por el Conafe, consolidando una ruta de crecimiento profesional para miles de educadores en México.