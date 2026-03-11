En el marco de los 35 años del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE), el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, afirmó que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha impulsado políticas para fortalecer la permanencia y el acceso escolar a educación media superior.

A lo largo de 35 años, los CECyTE se han consolidado como uno de los principales subsistemas de educación media superior, con mil 161 planteles en 30 estados y una matrícula de más de 447 mil estudiantes; además, se ofrecen 82 carreras en modalidad mixta.

Plataforma “Mi derecho, mi lugar” facilita acceso a preparatoria

Durante el evento, Mario Delgado destacó la acreditación de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) como entidad certificadora del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER). Y también recordó la firma de un convenio de libre tránsito académico entre la DGETI, los CECyTE y el Tecnológico Nacional de México (TecNM), para garantizar mejores oportunidades educativas continuas.

Mario Delgado explicó que con la plataforma “Mi derecho, mi lugar”, las y los aspirantes pueden seleccionar su preparatoria, señalando que en el ciclo anterior el 97% se quedó en sus primeras tres opciones, en contraste con el 47% que se tenía con el examen de COMIPEMS.

Gobierno federal impulsa transformación del sistema educativo (cortesía)

Además, destacó que la Beca Universal Benito Juárez beneficia a casi 4.3 millones de estudiantes de este nivel. Delgado Carillo subrayó que la presidenta de México ha ampliado la cobertura de bachilleratos con la creación de 44 mil espacios nuevos, especialmente en entidades como:

Tijuana

Ciudad Juárez

Matamoros

Nuevo Laredo

León Cancún

Por otra parte, se creó el sistema de bachillerato “Margarita Maza”, el cual ofrece un modelo de telebachillerato renovado, ofreciendo espacios flexibles y oportunidades para concluir la secundaria o el bachillerato.

Finalmente, subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, destacó que el Bachillerato Nacional busca impulsar una educación basada en un Marco Curricular Común, que articula ciencia, tecnología, humanidades y formación socioemocional. Señalando que estudiantes del CECyTE, DGETI, CBTis y Conalep cursan asignaturas como conciencia histórica, filosofía y arte, además de su formación técnica, garantizando una educación integral e innovadora.