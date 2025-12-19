Un juez de distrito en el estado de Tabasco negó el amparo solicitado por David Hernán Bermúdez, hijo del exsecretario de Seguridad Pública Estatal, Hernán Bermúdez Requena.

“Estas medidas derivan del análisis de operaciones financieras inusuales, transferencias bancarias atípicas y posibles vínculos con esquemas de simulación fiscal” Juez de distrito local

Dicho amparo había sido solicitado con el objetivo de descongelar las cuentas bancarias de David Hernán Bermúdez en medio de las investigaciones por los nexos de su padre con el grupo criminal “La Barredora”.

Es de recordar que, a finales de julio, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) determinó bloquear las cuentas de Hernán Bermúdez Requena, así como la de sus socios, familiares y empresas vinculadas.

Hernán Bermúdez Requena (Especial)

David Hernán Bermúdez seguirá con sus cuentas congeladas, determina juez

Desde el mes pasado, en noviembre, la Jueza Primero de Distrito de Tabasco, Sandra Adriana Carbajal Díaz, había negado la suspensión definitiva solicitada por David Hernán Bermúdez.

Aunque fue detenido el amparo que presentó el hijo de Hernán Bermúdez Requena, sí fue admitido el mismo recurso que presentó otra de las hijas del exsecretario, Fabiola Bermúdez Encalada.

En septiembre de 2025, Hernán Bermúdez Requena, identificado como “El Abuelo”, fue detenido luego de haber sido señalado como el supuesto líder de “La Barredora”.

El caso ha desatado polémica por tratarse de un hombre que pertenecía al gabinete del gobierno morenista Adán Augusto López Hernández, entonces gobernador de Tabasco.