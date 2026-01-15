José Alberto Abud, ex rector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), quedó en libertad y agradece apoyo que le brindaron después de su detención.

Tras su primer audiencia inicial, José Alberto Abud fue liberado para llevar su proceso penal fuera del Centro de Reinserción Social (CERESO) San Francisco Kobén de Campeche.

Mientras que para su defensa la prioridad en este momento es la auto de no vinculación a proceso, que es una resolución judicial que ocurre tras una audiencia inicial, donde el juez determina que no hay elementos suficientes para iniciar un juicio penal.

En tanto, versiones de medios comienzan a dar a conocer los motivos extraoficiales de su detención.

Exrector de UACAM habría acusado a Morena de infiltrarse para adoctrinamiento de alumnos

De acuerdo con el periodista y conductor del medio local, La Barra Noticias, Carlos Martínez, antes de la detención del exrector, ya se habían dado a conocer las posibles razones de su detención.

Entre ellas, asegura el periodista en entrevista con Azucena Uresti en Radio Fórmula, el Gobierno de Campeche había tratado de inmiscuirse en la Universidad.

Señaló directamente al partido político de Morena y a sus diputados de “meterse” en “la Universidad a tratar de adoctrinar a los estudiantes”.

Es por ello que se originó el conflicto con Layda Sansores, gobernador de Campeche junto al exrector.

“Lo que ha dicho el rector es que el Gobierno ha tratado de inmiscuirse en la Universidad. Morena, Morena, por ejemplo los diputados han querido meterse a la Universidad a tratar de adoctrinar a los estudiantes y eso es lo que no ha permitido José Abud, de ahí el enfrentamiento con la gobernadora” Carlos Martínez, conductor de La Barra Noticias

“Muchísimas gracias” dice José Alberto Abud tras quedar en libertad; confirma buen estado de salud

Después de esta primera audiencia de José Alberto Abud, el juez de control decidió no emitir medidas cautelares en su contra, por lo que podrá continuar su proceso penal en libertad.

En tanto reportan que su defensa solicitó la duplicidad del plazo constitucional para que empiecen a preparar su caso.

Cabe recordar que su abogado, Edwin Trejo declaró que no existe evidencia gráfica del delito que acusaban a José Alberto Abud de posesión de drogas simples.

En caso de no lograr liberar a su cliente, el abogado reveló que podría solicitar un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Al salir del penal San Francisco Kobén de Campeche, José Alberto Abud dio sus primeras declaraciones a medios y agradeció el apoyo que recibió al salir de prisión. Además confirmó que está bien de estado de salud.

“Estoy muy agradecido con ustedes, muchísimas gracias (...) muchísimas gracias por la compañía, muchísimas gracias por la preocupación. Me halaga que estén ustedes aquí conmigo, preguntando por mi salud y espero que vean que estoy bien” José Alberto Abud, ex rector de la UACAM

Luego de salir de prisión, José Alberto Abud también se dijo contento por poder reunirse con su familia.

Aunque ante el cuestionamiento de qué pasó al momento de su detención del pasado 12 de enero por fuerzas locales fue reservado y solo respondió con un “pasaron muchas cosas”, sin dar más detalles al respecto de la misma.

Tampoco se posicionó o dijo si su detención se trataba de un tema político o no.