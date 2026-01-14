Hoy 14 de enero por la madrugada, José Alberto Abud Flores, ex rector de la UACAM fue ingresado al penal de San Francisco Kobén, Campeche.

Lo anterior tras ser detenido por autoridades de Campeche al ser acusado de posesión simple de drogas.

Su detención ya causó diferentes reacciones tanto de la misma UACAM, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y hasta de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quién aseguró que “no puede haber en el país ninguna detención que tenga que ver con un asunto político”.

Para audiencia, ex rector de la UACAM es ingresado a penal de Campeche

El ex rector de la UACAM fue ingresado al Centro de Reinserción Social (CERESO) San Francisco Kobén cerca de las 5:40 de la madrugada.

Para a las 11:00 horas tener una audiencia donde un juez de control determinaría su situación jurídica.

Donde su defensa pide que el ex rector José Alberto Abud Flores sea considerado como adulto mayor o persona vulnerable por su edad de 73 años, y pueda llevar su proceso fuera del penal de San Francisco Kobén, Campeche.

De acuerdo con reportes extraoficiales y medios de comunicación indican que la detención del ex rector de la UACAM fue derivada a tensiones con la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.

Lo anterior al no permitir desde Palacio de Gobierno le impusieran los directivos que lo iban a acompañar en su segunda gestión como rector de la UACAM.

Además de que tampoco permitió la entrada de partidos políticos dentro de la Universidad para que hicieran proselitismo político.

A la audiencia ingresó también personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para constatar su estado de salud del ex rector.

En un par de horas se conocerá la resolución del juez de control.

“Sin evidencia” dice abogado de ex rector de la UACAM; podría presentar caso ante SCJN

Por otra parte en entrevista con El Universal, Edwin Trejo, defensor de José Alberto Abud Flores, aseguró que en caso de no lograr la libertad de su cliente promovería un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Tomó esta decisión al argumentar que no existe una evidencia gráfica del ilícito del que acusan a su cliente, cabe recordar que según las autoridades de Campeche al ex rector le fue hallada una bolsita de 5 gramos de aparente cocaína.

Es por ello que su defensa agrega que no hay una evidencia gráfica del lugar donde la policía local halló la droga que se acusa que el ex rector tenía al momento de su detención cuando circulaba en una camioneta junto con su chofer y secretario.

“Tenemos contemplado implementar algún medio de defensa, en este caso recurrir a la justicia federal para alegar precisamente la arbitrariedad de mantenerlo en prisión. Lo que nosotros tenemos conocimiento solamente es el dicho de la policía” José Alberto Abud Flores, ex rector de la UACAM

Sin embargo fue acusado del delito de posesión simple de drogas, que aunque aseguran que se trata de un caso de persecución política contra el ex rector.