El ahora exrector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), José Alberto Abud Flores, hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para que intervenga en su caso.

“Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, distinguida universitaria: Acudo a usted en conocimiento de su profundo sentido de justicia para que con su apoyo se rectifiquen estas ilegalidades” José Alberto Abud Flores

José Alberto Abud llama a Claudia Sheinbaum a intervenir en su destitución de la UACAM

El 12 de enero de 2026, elementos de la Policía Estatal Preventiva de Campeche detuvieron a José Alberto Abud Flores, entonces rector de la UACAM, debido a acusaciones por presunta posesión de drogas.

Ante ello, un día después, el 13 de enero, el Consejo Universitario de la UACAM sesionó de emergencia y resolvió que José Alberto Abud Flores debía ser destituido de su puesto de rector.

José Alberto Abud Flores, exrector de la UACAM (Michelle Rojas)

Ante los hechos, el hoy exrector de la institución universitaria pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum intervenir en su caso para que se actúe con justicia y se corrijan las “ilegalidades” que, afirmó, rodean los hechos.

Cabe destacar que el 20 de enero, Abud Flores recuperó su libertad y al salir de prisión,denunció que es víctima de persecución política, acoso institucional y violaciones a la autonomía universitaria.

José Alberto Abud denuncia irregularidades en su destitución de la UACAM

José Alberto Abud fue detenido el 12 de enero de 2026 en Campeche, debido a que se le acusa de incurrir en el delito de posesión de drogas, hecho por el cual fue destituido de su cargo como rector de la UACAM.

Al recuperar su libertad, denunció persecución política, debido a que señaló que su detención fue arbitraria y afirmó que se trató de un intento de acoso institucional contra su gestión universitaria.

Asimismo, acusó violaciones a la autonomía de la UACAM, pues sostuvo que las autoridades estatales intervinieron de manera irregular, mientras que el Consejo Universitario, dijo, actuó bajo presión externa.

Además, explicó que la presión de la que es objeto, inicio desde el 2022, cuando asumió la rectoría y en ese entonces, afirma, se le pidió incorporar a personas ajenas a la UACAM, pero no accedió a ello.