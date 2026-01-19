Edwin David Trejo Gutiérrez, abogado de José Alberto Abud, cuestionó la destitución en la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM) y señaló violación de la presunción de inocencia.

“Se le ha impuesto un perjuicio grave a una persona que goza de inocencia todavía”. Edwin David Trejo Gutiérrez, abogado de José Alberto Abud

José Alberto Abud, quien era rector de la UACAM, fue detenido por el presunto delito de narcomenudeo y, tras su detención, fue destituido de su cargo, así como dos de sus colaboradores.

José Alberto Abud queda en libertad y agradece apoyo tras su detención (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Abogado de José Alberto Abud insinúa que destitución de la UACAM viola la presunción de inocencia

En entrevista con López-Dóriga, el abogado Edwin David Trejo Gutiérrez aseguró que no hay prueba física que acredite que en el vehículo de José Alberto Abud se haya encontrado droga.

El pasado 12 de enero, José Alberto Abud viajaba en su camioneta junto a su chofer y su asistente, cuando fue detenido por la presunta posesión de drogas en su modalidad de narcomenudeo.

Tras esta detención, la UACAM destituyó a José Alberto Abud por el proceso judicial que enfrenta, aunque no ha sido declarado culpable, y la nueva rectora es Fanny Maldonado Guillermo.

La defensa de José Alberto Abud sostiene que no hay evidencia clara del delito y se le ha vinculado a proceso sólo con el testimonio del policía que realizó la detención, pero no se ha demostrado evidencia de que la droga estuviera en el vehículo.

Edwin David Trejo Gutiérrez reiteró que siguen en espera de que se les entregue las grabaciones de la cámara donde el policía encuentra la droga, pues esta pudo haber sido “sembrada”.