Más de 80 académicos firmaron un documento por el que se exige un proceso judicial justo para José Alberto Abud Flores, exrector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM).

Demandamos que se brinde al doctor Abud Flores un proceso judicial respetuoso y justo y nos unimos a las peticiones del Consejo Universitario de la UACAM para que se respete la Ley Orgánica de su Universidad

Exigen proceso judicial justo para José Alberto Abud Flores, exrector de la UACAM (Comunicado )

La detención de José Alberto Abud Flores ocurrió el 12 de enero de 2026 cuando el académico viajaban en una camioneta oficial, luego de que oficiales encontrarán supuestas drogas en el vehículo.

Sin embargo, la comunidad de la UACAM, así como de otras universidades, denuncian que la detención de José Alberto Abud Flores fue arbitraria y con tintes políticos.

José Alberto Abud Flores, exrector de la UACAM, es víctima de represión; denuncian académicos

El documento firmado por más de 80 académicos denuncia que el doctor José Alberto Abud Flores fue víctima de una persecución política por parte de autoridades estatales.

Además, señalan que la detención del exrector de la UACAM fue una clara represión, a causa de querer “mantener una actitud crítica y autónoma ante la intención del gobierno de ejercer un control absoluto del poder”.

Reprimiendo a quienes suscriben las reglas y las instituciones de la democracia y guían su quehacer bajo las normas del Estado de derecho

De acuerdo con un pronunciamiento del Consejo Universitario de la UACAM, horas después de su detención, personas ajenas a la institución les citaron para que votaran a favor de la destitución del doctor José Alberto Abud Flores.

Aunque la comunidad se negó, el martes 13 por la madrugada se concretó el nombramiento de la ex directora de la Facultad de Derecho, Fanny Guillermo Maldonado, como rectora interina de la UACAM.

Estos hechos fueron interpretados como un intento de represión a José Alberto Abud Flores, por lo que exigen que el poder político no interfiera con la autonomía universitaria.

La autonomía universitaria es la potestad que tienen las instituciones de educación superior para gestionarse y definir sus programas académicos sin la intervención del poder político, a fin de garantizar la libertad de cátedra, de investigación y el desarrollo de un pensamiento crítico