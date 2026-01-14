José Alberto Abud Flores, exrector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), fue puesto en libertad después de permanecer detenido 48 horas por el delito de posesión de drogas.

La noticia de su liberación fue confirmada el miércoles 14 de enero de 2026 por Edwin Trejo, abogado de José Alberto Abud Flores, quien precisó que el proceso judicial seguirá su curso.

Además, agregó que José Alberto Abud Flores estuvo recluido en el centro penitenciario de San Francisco Kobén, pese a que, de acuerdo a la ley, no debía permanecer detenido por tratarse de una persona adulta mayor.

Abogado de José Alberto Abud Flores denuncia irregularidades en la detención del exrector de la UACAM

Al salir de la primera audiencia, el abogado de José Alberto Abud Flores denunció que en la carpeta de investigación no se agregó ninguna evidencia gráfica del sitio en el que supuestamente se encontró droga.

Aun así, señaló que, si bien el delito de posesión de narcótico simple sí ameritaba prisión, en este caso no se debía recluir a José Alberto Abud Flores, de 73 años, por ser una persona de la tercera edad.

En opinión del abogado, la detención de José Alberto Abud Flores fue arbitraria e ilegal, con violaciones al debido proceso por parte de la Policía Estatal (PE) en el aseguramiento de la camioneta del exrector.

Detalló que los policías trasladaron la camioneta hasta la Fiscalía General del Estado (FGE) junto con José Alberto Abud Flores, “cuando los protocolos periciales establecen que el vehículo debía permanecer en el lugar de los hechos para su procesamiento por personal especializado”.