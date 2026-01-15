José Alberto Abud Flores, exrector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), se mostró dispuesto a someterse a un examen toxicológico luego de su liberación, ocurrida 48 horas después de su detención.

Así lo confirmó Edwin Trejo, abogado de José Alberto Abud Flores, quien además precisó que el proceso judicial tendrá una segunda audiencia el domingo 18 de enero por el delito de posesión de drogas al interior de su auto.

UACAM destituye a su rector José Alberto Abud Flores tras detención (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Defensa de José Alberto Abud Flores exige videos probatorios para demostrar inocencia del exrector

José Alberto Abud Flores fue liberado luego de que un juez de control determinara que no había ningún elemento objetivo para mantenerlo en prisión, señaló su defensa, Edwin Trejo, en entrevista con Juan Becerra.

Desde ese espacio, adelantó que José Alberto Abud Flores estaría dispuesto a solicitar un examen toxicológico para descartar que haya consumido drogas con las que supuestamente fue detenido.

“Pero esperamos de igual manera un dato de prueba fundamental”, dijo el abogado del exrector, en referencia a las pruebas visuales de policías de Campeche, quienes supuestamente cuentan con grabaciones de sus bodycams.

Sin embargo, señaló que estas pruebas -que serían contundentes en el proceso-, no las ha presentado ninguno de los policías que estuvieron implicados en su detención.

La defensa añadió que José Alberto Abud Flores, en su posición de rector de la UACAM, sufrió perjuicio directo debido a que su detención coincidió con procesos administrativos para poder solicitar su reelección en la Universidad.