José Alberto Abud Flores, rector de UACAM fue detenido en posesión simple de drogas el pasado 12 de enero por las autoridades de Campeche.

Tras su detención el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Campeche reprobó la acción.

Mientras que su hijo y Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) exigieron a las autoridades correspondientes apoyar en el caso para que se lleve a cabo el debido proceso.

A continuación te damos a conocer todo lo que sabemos del caso y del rector de UACAM con datos como:

¿Quién es?

¿Qué edad tiene?

¿Quién es su esposa?

¿Qué signo zodiacal es?

¿Cuántos hijos tiene?

¿Qué estudió?

¿En qué ha trabajado?

¿Quién es José Alberto Abud Flores?

José Alberto Abud Flores es el rector de la Universidad Autónoma de Campeche, quién fue detenido junto con su esposa y su chofer por autoridades estatales el pasado 12 de enero.

Lo anterior después de que las autoridades de Campeche recibieran una alerta de un vehículo con personas armadas a abordo.

De acuerdo con la versión de las autoridades de Campeche al detener dicho vehículo hallaron droga, y entre los pasajeros estaba el rector.

Aunque las autoridades de Campeche no dieron más detalles de la detención ni qué tipo de estupefacientes encontraron.

Es por ello que el Consejo de la UACAM reprobó la detención de su rector. Además de que el ANUIES exigió a las autoridades competentes actúen con estricto apego a la legalidad y al debido proceso, así como respetar sus derechos humanos.

Denuncian persecución política en contra del rector de la Universidad Autónoma de Campeche (Especial)

En tanto, el hijo del rector de la Universidad Autónoma de Campeche, Hamid Abud Russell acusó al Gobierno de Campeche de Layda Sansores de “acoso político y hostigamiento”.

A su vez pidió el apoyo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

¿Qué edad tiene José Alberto Abud Flores?

Por el momento la edad de José Alberto Abud Flores, rector de la Universidad Autónoma de Campeche no es un dato público, pero se cree pudiera tener 71 o 72 años de edad.

Lo anterior porque en medios pero del año 2013, se hacía mención de que José Alberto Abud tenía 59 años de edad en este entonces, pero no hay una fecha precisa de su cumpleaños.

¿Quién es su esposa José Alberto Abud Flores?

Sobre la vida sentimental de José Alberto Abud Flores, rector de la Universidad Autónoma de Campeche se sabe que está casado con una mujer de origen británico, nombrada por medios locales como Linda, quién lo acompañaba cuando fue detenido.

¿Qué signo zodiacal es José Alberto Abud Flores?

Al no tener una fecha específica de cumpleaños de José Alberto Abud Flores no se puede determinar cuál es su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene José Alberto Abud Flores?

Tras su detención, Hamid Abud Russell, hijo de José Alberto Abud Flores denunció de “acoso político y hostigamiento”.

Por lo que hasta ahora se sabe que José Alberto Abud Flores tiene un hijo, aunque se desconoce públicamente si tiene más.

¿Qué estudió José Alberto Abud Flores?

El máximo grado de estudios conocido de José Alberto Abud Flores, rector de la Universidad Autónoma de Campeche es como doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿En qué ha trabajado José Alberto Abud Flores?

La trayectoria profesional de José Alberto Abud Flores se ha basado principalmente en la academia con cargos como:

Rector de la Universidad Autónoma de Campeche de 1995 a 1999

Director de la Facultad de Humanidades de la UACAM de 1994 a 1995

Profesor de asignatura A TP No Definitivo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM

Candidato a doctor en Sociología Política por la Universidad de Essex, Inglaterra

Investigador adscrito al Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM

Corresponsal nacional de Campeche en la Academia Mexicana de la Historia

Rector de la Universidad Autónoma de Campeche por un segundo periodo de 2022 a febrero de 2026