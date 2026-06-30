El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, anunció que la beca de sostenimiento para 500 atletas de alto rendimiento aumentará de 10 mil a 15 mil pesos mensuales a partir de enero de 2027, como reconocimiento al desempeño histórico de la delegación tabasqueña en la Olimpiada Nacional CONADE 2026.

El incremento representa un aumento del 50 por ciento en el apoyo económico destinado a las y los deportistas que representan al estado en competencias nacionales e internacionales.

El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, informó que 500 atletas de alto rendimiento recibirán una beca mensual de 15 mil pesos desde enero de 2027. (cortesía)

Javier May Rodríguez reconoce resultados históricos del deporte tabasqueño

Durante un encuentro con medallistas realizado en el Palacio de los Deportes, el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, destacó que la delegación estatal logró romper su récord histórico de medallas en la Olimpiada Nacional CONADE 2026.

Además del anuncio sobre las becas, el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, entregó estímulos económicos a 69 deportistas que conquistaron 85 preseas durante la competencia nacional.

Esta es una manera de decirles que su gobierno les apoya y que seguirá caminando junto a ustedes para alcanzar aún más éxitos. Javier May Rodríguez, gobernador de Tabasco

Javier May Rodríguez fortalece el apoyo a atletas de alto rendimiento

Los incentivos otorgados por el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, contemplan apoyos acumulativos de:

10 mil pesos por cada medalla de oro.

7 mil 500 pesos por cada medalla de plata.

5 mil pesos por cada medalla de bronce.

Asimismo, los entrenadores recibieron apoyos económicos de hasta 20 mil pesos por los resultados obtenidos por sus deportistas.

Los resultados alcanzados por la delegación estatal se reflejaron en disciplinas como:

Levantamiento de pesas

Luchas asociadas

Taekwondo

Esgrima

Karate

Judo

Natación

Boxeo

Voleibol

Tenis

El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, señaló que estos logros confirman que el deporte tabasqueño atraviesa uno de los momentos más importantes de su historia.

El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, informó que 500 atletas de alto rendimiento recibirán una beca mensual de 15 mil pesos desde enero de 2027. (cortesía)

Javier May Rodríguez apuesta por el desarrollo deportivo en Tabasco

El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, afirmó que el aumento en las becas permitirá consolidar el desarrollo del deporte de alto rendimiento y ofrecer mejores condiciones para que las y los atletas continúen con su preparación.

Por su parte, la multimedallista tabasqueña Valentina Padrón Talavera reconoció el respaldo otorgado por la administración estatal y aseguró que las becas, el equipamiento y la rehabilitación de espacios deportivos han sido fundamentales para alcanzar los resultados obtenidos.

Con estas acciones, el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, reafirma su compromiso con el fortalecimiento del deporte, el impulso al talento local y la construcción de mejores oportunidades para las nuevas generaciones de atletas tabasqueños.