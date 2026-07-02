Javier May Rodríguez informó que durante 2026 el Gobierno de Tabasco destinará más de 163 millones de pesos a obras de infraestructura en Macuspana, con proyectos enfocados en caminos, pavimentación, agua potable, vivienda, infraestructura educativa, alcantarillado y drenaje.

Como parte de este paquete de inversión, el mandatario estatal dio el banderazo de inicio a la construcción del puente La Hamaca, obra que contará con una inversión de 58 millones de pesos.

Javier May inicia la construcción del puente La Hamaca para mejorar la conectividad en Macuspana

El nuevo puente permitirá comunicar de manera permanente las cuatro secciones de la localidad Vernet, cuyos habitantes durante cuatro décadas dependieron de un puente tubular de un solo carril que, durante la temporada de lluvias y crecientes, dejaba incomunicadas a diversas comunidades.

Además, el gobernador entregó la rehabilitación de la carretera El Portón-Ciudad Pemex, una vía utilizada diariamente por familias y trabajadores de la región.

Para esta obra se destinaron más de 27 millones de pesos, con el objetivo de mejorar la conectividad terrestre y facilitar el traslado de la producción agrícola y ganadera.

Finalmente, Javier May reiteró que su administración mantendrá el programa de inversión en infraestructura carretera y de servicios, con el propósito de atender las necesidades de las comunidades y fortalecer el desarrollo de Tabasco.