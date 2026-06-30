Javier May Rodríguez instaló la Comisión de Conurbación de la Región Chontalpa, organismo que establecerá las bases para el ordenamiento territorial de esta zona de Tabasco, integrada por los municipios de Cárdenas y Huimanguillo.

El gobernador destacó que el crecimiento económico, geográfico y social de la región requiere una planeación que permita orientar su desarrollo y atender las necesidades de la población, preservando las características propias del territorio.

Javier May impulsa plan de vivienda y desarrollo del Tren Chontalpa-Dos Bocas

En la instalación de la comisión participaron especialistas, organismos civiles y el director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza.

Javier May agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del Infonavit para impulsar este proyecto de ordenamiento territorial, con el propósito de fortalecer el desarrollo de la región Chontalpa.

Por su parte, Octavio Romero explicó que el plan contempla acciones del Programa de Vivienda, así como proyectos para fortalecer la vocación agrícola de la región y el desarrollo del Tren Estación Chontalpa-Dos Bocas, como parte de la estrategia de crecimiento para ambos municipios.