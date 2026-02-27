Un reportaje revela que aparentemente, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho” y difunto líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), patrocinaba el Carnaval de Autlán, Jalisco, contratando artistas como Julión Álvarez, Edén Muñoz y Grupo Firme.

De acuerdo con la información, se asegura el hallazgo de documentos en lo que sería la última guarida de “El Mencho”, en el Tapalpa Country Club, revelando sus aportaciones al Carnaval de Autlán, Jalisco.

Reportan que El Mencho patrocinaba el Carnaval de Autlán en Jalisco

Según un reportaje de El Universal, publicado este 27 de febrero de 2026, se hallaron documentos en la Tapalpa Country Club, la última guarida de Nemesio Oseguera Cervantes, también apodado como “El Señor de los Gallos” que probarían que patrocinaba el Carnaval de Autlán, Jalisco.

El borrador en manuscrito encontrado estaba titulado como “carnaval acomodos” o “cartelera carnaval”, detallaba la programación de artistas para el Carnaval de Autlán de Navarro, una de las fiestas más importantes de la región sur de Jalisco.

Revelan que El Mencho era patrocinador del Carnaval de Autlán, Jalisco (especial )

En esa lista encontrada, aparecen nombres de importantes artistas del regional mexicano que se presentarían en el Carnaval, tales como:

Edén Muñoz, José Alfredo Olivas, Julión Álvarez que se presentarían el 8 de febrero.

Grupo Firme, Luis R Conriquez, “Chicho Castro” para el 13 de febrero.

Banda Cuisillos, “El Mimoso”, Memo Garza para el 14 y 16 de febrero.

El Carnaval de Autlán de Navarro se presentaba en la Plaza de Toros Alberto Balderas en donde también se hacen jaripeos y corridas.

En el reportaje también revelaron que los cubeteros y vendedores en la plaza usaban mandiles con la caricatura de El Mencho y la leyenda “Señor de los Gallos”.

También cuentan que El Mencho asistía personalmente a los jaripeos y eventos, disfrutando del ambiente.