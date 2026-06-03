Elementos de la Secretaría de Marina, el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y la Policía Metropolitana detuvieron a Misael “N” alias “Borregas”, quien es investigado por delitos de extorsión, secuestro, robo con violencia, despojo, entre otros.

Su captura se consumó en el marco de la Operación Restitución y fue ingresado al penal de Chiconautla a disposición de la Autoridad Judicial.

El detenido es hijo de Guillermo Fragoso Estévez quien fuera director de Seguridad Pública y Tránsito en la administración del exalcalde de Ecatepec Fernando Vilchis Contreras.

La Fiscalía de Justicia del Estado de México informó que cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Misael “N” alias “Borregas”, con apoyo de elementos de la Policía Municipal de Ecatepec.

Misael “N” es identificado como integrante principal de las agrupaciones criminales con fachada de sindicatos autodenominadas “USON”, “25 de Marzo” y “Piperos de Ecatepec y Estado de México.

Buscan a Guillermo Fragoso, hermano de Misael

Misael “N” alias “Borregas” es hermano de Guillermo Fragoso, en contra de quien un juez federal, con sede en Nezahualcóyotl, giró una orden de aprehensión por su presunta relación con el grupo criminal La Chokiza.

Actualmente Guillermo Fragoso se encuentra prófugo de la justicia.

Guillermo Fragoso, alias “El Memo”, compadre de Vilchis Contreras, fue su brazo derecho durante su administración en Ecatepec, luego de financiar su campaña y desempeñarse como regidor durante la administración 2019-2021.

Asumió el liderazgo del Sindicato Nacional de Trabajadores 25 de Marzo y secretario general de la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), este último grupo es señalado por actividades delictivas en Ecatepec y la Zona Oriente del Estado de México.