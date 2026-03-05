Se reveló que Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), habría construido un hospital privado para tratar su insuficiencia renal, enfermedad revelada por Mike Vigil, exdirector de Operaciones Internacionales de la DEA,.

Y es que se sabe que, durante los últimos años de su vida y tras el diagnóstico de insuficiencia renal, El Mencho habría dirigido su organización a distancia y con infraestructura clandestina tal y como sugiere el hospital privado que habría mandado a construir.

El Mencho habría mandado construir un hospital privado en la zona rural de Jalisco

Nuevos reportes tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, difunto líder del CJNG, habría mandado construir un centro médico clandestino en zonas rurales de Jalisco, esto para tratar su enfermedad de insuficiencia renal, y atender a miembros del cartel.

Esto debido a que el líder del CJNG no podía acudir a hospitales públicos o privados sin ser detectado, mandó construir su propio centro médico en la comunidad de El Alcíhuatl, en el municipio de Villa Purificación, Jalisco, una zona rural de Jalisco pero siendo uno de los fuertes históricos del CJNG.

Esta es una zona serrana es de difícil acceso en Jalisco, y además estaba controlada totalmente por el CJNG, por lo que no era fácil de ser ubicado.

Asimismo, se sabe que este hospital en realidad no era una clínica improvisada, pues contaba con equipo especializado para realizar hemodiálisis y tratar complicaciones renales, además de estar atendido por médicos y enfermeras de confianza del capo contado con:

4 camas

6 consultorios

Un quirófano discreto

Los reportes indican que este hospital fue clave para que las autoridades pudieran cercar la ubicación de Cervantes Oseguera, ya que el movimiento de suministros médicos y personal especializado hacia esa zona remota dejó un “rastro” para la inteligencia federal.