Juan Pablo Hernández, secretario de Seguridad Pública de Jalisco, confirmó la fuga de 23 reos del penal de Ixtapa, en Puerto Vallarta, durante los bloqueos del domingo 22 de febrero.

Y es que el operativo que abatió a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, realizado en Tapalpa, Jalisco, desató una ola de violencia que afectó gran parte de dicha entidad.

Se fugan 23 reos en Puerto Vallarta tras bloqueos por operativo contra El Mencho

En conferencia de prensa, Juan Pablo Hernández confirmó que al menos 23 reos lograron fugarse en Puerto Vallarta, luego de que un comando armado irrumpiera en el penal de Ixtapa.

Señaló que esto fue ratificado durante el pase de lista del lunes 23 de febrero, sin que hasta el momento las autoridades hayan revelado la identidad de los reos prófugos.

El titular de Seguridad Pública de Jalisco señaló que hombres armados utilizaron un vehículo para derribar el portón del penal, lo que les permitió ingresar al sitio.

Detalló que los criminales abrieron fuego contra el personal de seguridad, quienes también accionaron sus armas para repeler la agresión.

Sin embargo, durante estos hechos murió uno de los guardias penitenciarios, además de que los 23 reos y los hombres armados lograron huir.

El secretario de Seguridad de Jalisco señaló que el resto del personal de seguridad del penal de Ixtapa logró controlar riñas que se suscitaron al interior de la prisión tras la presencia del comando armado.

Todo ello fue resultado de una ola de violencia que azotó Jalisco y otros estados, como respuesta del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a la muerte de El Mencho por parte de fuerzas de seguridad federales.