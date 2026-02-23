SAT cierra oficinas en 4 estados y suspende atención

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó el cierre de oficinas en 4 estados para el lunes 23 de febrero.
Cierre de oficinas de SAT que se da en el marcó de los hechos sobre la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Estos son los 4 estados en los que SAT cierra oficinas y suspende atención
El SAT ha cerrado oficinas y suspende atención para este lunes 23 de febrero, en los estados de:
- Jalisco
- Nayarit
- Michoacán
- Colima
Para los contribuyentes con citas se reprogramarán estas, el SAT pide a los usuarios mantenerse informados a través de los medios oficiales.
Estas son las oficinas del SAT con cierre y suspensión de atención
Las oficinas del SAT o Módulos de Servicios Tributarios con cierre y suspensión de atención en Jalisco son:
- Oficina Desconcentrada Jalisco 1 (Guadalajara)
- Oficina Desconcentrada Jalisco 2 (Guadalajara Sur)
- Oficina Desconcentrada Jalisco 3 (Zapopan)
- MST Puerto Vallarta
- MST Ocotlán
- MST Autlán de Navarro
- MST Ciudad Guzmán
- MST Tepatitlán
- MST Lagos de Moreno
En Michoacán el SAT suspende sus actividades en:
- Oficina Desconcentrada Michoacán 1 (Morelia)
- MST Apatzingán
- MST La Piedad
- MST Lázaro Cárdenas
- MST Pátzcuaro
- MST Sahuayo
- MST Uruapan
- MST Zamora
- MST Zitácuaro
Para el estado de Nayarit el SAT cierra en:
- Oficina Desconcentrada Nayarit 1 (Tepic)
Mientras que en Colima el SAT suspende sus actividades en:
- MST Manzanillo