El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó el cierre de oficinas en 4 estados para el lunes 23 de febrero.

Cierre de oficinas de SAT que se da en el marcó de los hechos sobre la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Estos son los 4 estados en los que SAT cierra oficinas y suspende atención

El SAT ha cerrado oficinas y suspende atención para este lunes 23 de febrero, en los estados de:

Jalisco Nayarit Michoacán Colima

Para los contribuyentes con citas se reprogramarán estas, el SAT pide a los usuarios mantenerse informados a través de los medios oficiales.

SAT cierra oficinas en 4 estados y suspende atención (SAT)

Estas son las oficinas del SAT con cierre y suspensión de atención

Las oficinas del SAT o Módulos de Servicios Tributarios con cierre y suspensión de atención en Jalisco son:

Oficina Desconcentrada Jalisco 1 (Guadalajara)

Oficina Desconcentrada Jalisco 2 (Guadalajara Sur)

Oficina Desconcentrada Jalisco 3 (Zapopan)

MST Puerto Vallarta

MST Ocotlán

MST Autlán de Navarro

MST Ciudad Guzmán

MST Tepatitlán

MST Lagos de Moreno

En Michoacán el SAT suspende sus actividades en:

Oficina Desconcentrada Michoacán 1 (Morelia)

MST Apatzingán

MST La Piedad

MST Lázaro Cárdenas

MST Pátzcuaro

MST Sahuayo

MST Uruapan

MST Zamora

MST Zitácuaro

Para el estado de Nayarit el SAT cierra en:

Oficina Desconcentrada Nayarit 1 (Tepic)

Mientras que en Colima el SAT suspende sus actividades en: