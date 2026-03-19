En redes sociales se ha hecho viral un video que muestra a una pareja de turistas españoles discutiendo con dos artesanas de Oaxaca.

De acuerdo con medios locales, los extranjeros le reclamaban a las mujeres por reproducir música ambiental a un alto volumen, y que además no era de su preferencia.

El conflicto tuvo lugar en un mercado de diseño y artesanías ubicado en Teotitlán del Valle, un pueblo ubicado en Oaxaca. Lugar donde las artesanas venden su mercancía.

Acá el video:

Denuncian discriminación de turistas españoles contra artesanas oaxaqueñas

La usuaria de TikTok y artesana de Oaxaca, que en la red social se presenta como Soynashhhh, presenció el conflicto.

Indica que los turistas españoles no solo se quejaron de la música, también hicieron comentarios ofensivos, aseguraron que la mercancía estaba fea y las tacharon de irrespetuosas al asegurar que “la educación es internacional”.

“Dijeron que escuchábamos música de mierda, que lo que vendíamos estaba feo, y todo lo que hacemos es 100% hecho a mano, lleno de cultura y tradición, y se pusieron así por la música y no escuchamos ni tumbados o reguetón explícito” Artesana de Oaxaca

Denuncian discriminación de turistas españoles a artesanas de Oaxaca (@soynashhhh / TikTok)

Inevitablemente el video generó un debate. En redes sociales se acusa discriminación por parte de los turistas españoles, cuya identidad aún es desconocida.

Así como les piden regresar a su país y abstenerse de visitar nuevamente Oaxaca o cualquier estado donde se respire cultura y tradición.

“Ridículos, si les molesta que se larguen y ya”, “Si vienen a nuestro país, nos respetan y al que no le guste mejor ni pongan sus pies en este GRAN, GRAN país”,

“Esos son de los que van a ver nomás y ni compran”, “No tienen porque imponer condiciones a lugares que visiten deben respetar para que los respeten”, expresan.

Sin embargo, hay quien pide ver el video original y aseguran que las vendedoras no deberían responder a las provocaciones.

Otros más compararon la situación con lo que ocurrió el pasado 5 de marzo en Tepic, Nayarit, dentro del Mercado Juan Escutia.

Un turista estadounidense se molestó por el volumen de la música de un intérprete independiente.