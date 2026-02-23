Tras los bloqueos registrados en Jalisco y otras entidades, VIVA anunció la reanudación de sus operaciones en los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta este lunes 23 de febrero.

La aerolínea, que había cancelado múltiples vuelos por motivos de seguridad tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, reiteró su compromiso con el bienestar de pasajeros y tripulación.

Además, mantiene vigente su política de Flexi-Sí-bilidad, que permite cambios sin costo, reembolsos al 100% o certificados electrónicos al 125% para quienes resultaron afectados por las cancelaciones.

Mediante sus redes sociales, VIVA que a partir de hoy lunes 23 de febrero, se reanudaron las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara y el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta.

Por lo mismo, VIVA invitó a sus pasajeros que revisen el estatus de su vuelo en su página de internet, así como información relacionada, como los vuelos que se cancelaron este lunes 23 de febrero 2026:

VB3256 Guadalajara - Villahermosa

VB3191 Monterrey - Guadalajara

VB3200 Guadalajara - Monterrey

VB3114 Guadalajara - Tijuana

VB3044 Guadalajara - Veracruz

VB1392 Ciudad de México (MEX) - Guadalajara

VB9520 Ciudad de México (NLU) - Guadalajara

VB1057 Guadalajara - Ciudad de México (MEX)

VB3060 Guadalajara - Mérida

VB3242 Guadalajara - Puebla

VB3012 Guadalajara - Reynosa

VB3115 Tijuana - Guadalajara

VB9521 Guadalajara - Ciudad de México (NLU)

VB1058 Ciudad de México (MEX) - Guadalajara

VB3045 Veracruz - Guadalajara

VB3201 Monterrey - Guadalajara

VB3257 Villahermosa - Guadalajara

VB3192 Guadalajara - Monterrey

VB1393 Guadalajara - Ciudad de México (MEX)

VB3243 Puebla - Guadalajara

VB3013 Reynosa - Guadalajara

VB3061 Mérida - Guadalajara

VB3121 Tijuana - Guadalajara

Ya que VIVA repitió, la seguridad y el bienestar tanto de sus pasajeros, tripulantes y colaboradores es uno de sus compromisos.

Aunado a que como mencionó a su comunicado del domingo 22 de febrero, varios trabajadores no pudieron llegar por los diversos bloqueos.

VIVA mantiene políticas para cambiar vuelo tras reanudar operaciones

VIVA añade que quienes vieron sus vuelos afectados por cancelación u optaron por no viajar el domingo 22 de febrero consecuencia de la violencia, siguen vigentes sus políticas de Flex-Sí-bilidad.

Tal como explica, se puede elegir una de las siguientes opciones ante afectaciones en vuelos con dichas políticas, que se pueden encontrar en la app o sitio web:

Cambio de vuelo, sin costo extra desde mañana martes 24 de febrero, hasta 30 días naturales

Reembolso mediante certificado electrónico al 125%

Reembolso al método de pago original al 100%

Para llevar a cabo el cambio, debes tener el número de reservación para ingresar y ver la disponibilidad de VIVA para elegir el vuelo a preferencia personal.