Vero Delgadillo presentó una estrategia integral para que los beneficios de la Copa Mundial de Futbol 2026 lleguen a todos los rincones de Guadalajara, desde mercados y comercios hasta fondas, tienditas y espacios comunitarios.

La presidenta municipal de Guadalajara explicó que el objetivo es aprovechar la derrama económica que generará la justa deportiva para fortalecer el comercio local, impulsar el turismo y generar beneficios directos para las y los tapatíos.

Además, destacó que el Mundial representa una oportunidad para proyectar a Guadalajara ante el mundo y dejar un legado positivo en las 11 comunidades que integran la ciudad.

Guadalajara busca que la derrama mundialista llegue a las familias y negocios locales

Vero Delgadillo señaló que el Mundial 2026 no solo se jugará en el Estadio Akron, sino que también se vivirá en las calles, los barrios y los negocios de la ciudad.

Para lograrlo, el Gobierno de Guadalajara impulsará seis estrategias prioritarias:

Fondo Mundialista

Impulso a la economía local

El Mundial en tu local

Sabores Tapatíos

Impulso Tapatío

El Mundial en tu colonia

La alcaldesa resaltó que el trabajo conjunto entre autoridades, comerciantes y ciudadanía permitirá que los beneficios económicos de la Copa del Mundo permanezcan en Guadalajara y favorezcan a quienes viven y trabajan en la ciudad.

Además, anunció que se desarrollarán más de 60 actividades gratuitas en más de 40 espacios públicos, con el propósito de ampliar la estancia de visitantes nacionales e internacionales y aumentar la derrama económica para las familias tapatías.

Vero Delgadillo subrayó que la estrategia busca que quienes visiten Guadalajara durante el Mundial conozcan su riqueza cultural, gastronómica y turística, convirtiendo el evento en una oportunidad de desarrollo para toda la ciudad.

Seis estrategias para que el Mundial 2026 deje beneficios permanentes en Guadalajara

Uno de los proyectos centrales será el Fondo Mundialista, mediante el cual parte de los ingresos extraordinarios derivados de la actividad turística se destinarán a un fondo de entre 20 y 30 millones de pesos para rehabilitar unidades deportivas. Los propios vecinos decidirán cuáles espacios serán intervenidos.

A través de Impulso a la economía local, los negocios podrán ampliar sus horarios de operación hasta la medianoche, permitiendo incrementar ventas y aprovechar la afluencia de visitantes.

Con El Mundial en tu local, fondas, cenadurías, taquerías y pequeños comercios recibirán apoyo para transmitir los partidos del torneo y atraer más clientes durante la competencia.

La estrategia Sabores Tapatíos reunirá a cerca de 180 negocios gastronómicos locales en un pabellón especial ubicado en el tradicional barrio del Santuario, donde se promoverá la cocina local durante los 39 días del Mundial.

Por su parte, Impulso Tapatío permitirá que alrededor de 200 emprendedores exhiban y comercialicen sus productos en un pabellón instalado en Avenida Chapultepec, uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad.

Finalmente, mediante El Mundial en tu colonia, se llevarán actividades recreativas, culturales y deportivas a distintas comunidades para fortalecer la convivencia vecinal y acercar la fiesta mundialista a todos los sectores de Guadalajara.

Cultura, deporte y turismo complementarán la experiencia mundialista en Guadalajara

Como parte de la estrategia integral, la Dirección de Cultura desarrollará actividades temáticas relacionadas con el Mundial en museos, galerías urbanas, exposiciones, conciertos y presentaciones artísticas en distintos puntos de la ciudad.

En coordinación con el Consejo Municipal del Deporte (COMUDE), también se realizarán torneos de videojuegos, futbolito e intercambios de estampas y artículos coleccionables relacionados con el futbol.

Entre las actividades deportivas destacan la carrera “5K Guadalajara Mundialista”, que se realizará el 7 de junio en el Estadio Jalisco, así como la competencia “7.5K Adidas Hub Sports”, programada para el 21 de junio en los Arcos de Zapopan.

La Dirección de Turismo complementará las acciones con recorridos por barrios tradicionales, serenatas y actividades musicales en el Centro Histórico.

Además, el próximo 6 de junio se llevará a cabo una edición especial de “Bien de Noche”, que recorrerá Paseo Alcalde, Avenida Juárez y Avenida Vallarta, mientras que diversos murales mundialistas elaborados por artistas locales contribuirán a recuperar espacios públicos y fortalecer la identidad barrial.

Con estas acciones, el Gobierno de Guadalajara reafirma su apuesta para que el Mundial 2026 no solo genere una importante derrama económica, sino que se convierta en una experiencia compartida por toda la ciudad y deje beneficios permanentes para las y los tapatíos.