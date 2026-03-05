La Presidenta Municipal, Vero Delgadillo, recibió el Premio Trayectoria en la Gestión de Residuos 2026 por la implementación de la estrategia Limpia Guadalajara.

Con este modelo, el Gobierno tapatío logró municipalizar con éxito el servicio de recolección de basura, alcanzando niveles de eficiencia superiores al 95 por ciento.

El galardón fue entregado por DSLATAM ISWA México, la Asociación de Profesionales en Residuos, en reconocimiento al proceso histórico iniciado el 18 de diciembre de 2024. Este cambio permitió transformar la lógica operativa de la ciudad, garantizando una prestación de servicios pública, moderna y eficiente.

Guadalajara, referente mundial en limpieza: ISWA premia a Vero Delgadillo (Cortesía)

Vero Delgadillo transforma la ciudad: De la basura a la limpieza

La alcaldesa destacó que esta decisión estratégica fue acompañada por el equipamiento total del Municipio.

En Guadalajara ya no somos de la basura, somos de la limpieza. Con el apoyo de este maravilloso equipo, transformamos la lógica de la ciudad y hoy tenemos un nivel de efectividad del 95 por ciento. Verónica Delgadillo, Presidenta Municipal de Guadalajara

La Asociación Internacional de Residuos Sólidos reconoció la inversión realizada para adquirir 160 camiones recolectores, los cuales cubren las rutas de las 441 colonias de Guadalajara.

Asimismo, se resaltó la creación de los Escuadrones de la Limpieza, encargados de acercar los servicios públicos directamente a las comunidades.

Un pilar fundamental de esta estrategia fue la creación del Organismo Público Descentralizado GDLimpia. A través de esta institución, el Gobierno de Vero Delgadillo garantizó los derechos de los trabajadores de la limpieza y dignificó su labor, logrando un impacto positivo en la calidad de vida de los tapatíos.

Guadalajara, referente mundial en limpieza: ISWA premia a Vero Delgadillo (Cortesía)

El galardón también fue compartido con el Coordinador de Servicios Públicos, Óscar Villalobos, y el titular de GDLimpia, Julián Cerda. Con la estrategia Guadalajara Limpia, la ciudad se consolida como un espacio ordenado y un referente internacional en la gestión sustentable de residuos sólidos.