En medio de un ambiente de fiesta y ante miles de asistentes, la presidenta municipal de Guadalajara, Vero Delgadillo, encabezó el arranque oficial de las actividades de “Guadalajara es Mundialista”, la campaña municipal rumbo al Mundial de Fútbol 2026.

El evento comenzó con un partido de exhibición entre leyendas del fútbol mexicano y ex mundialistas, disputado en un miniestadio instalado en el Centro Histórico.

Guadalajara se prepara para el Mundial 2026

Entre las figuras que participaron destacaron durante el evento inaugural están:

Oswaldo Sánchez

Ramón Morales

Joel Sánchez

Carlos Salcido

Adolfo “Bofo” Bautista

Manuel Negrete

Pável Pardo

Ignacio “El Cuate” Calderón, guardameta mundialista en México 1970

Fernando Quirarte, referente tapatío y seleccionado nacional en México 1986

Guadalajara arranca el camino al Mundial con un espectáculo futbolero sin precedentes (Cortesía )

Durante el evento, la alcaldesa afirmó que el Mundial será una oportunidad histórica para mostrarle al mundo la grandeza y belleza de Guadalajara.

“Que el Mundial sea un pretexto más para unirnos a los tapatíos y los tapatíos, un pretexto para vivir así el espacio público en comunidad. El próximo año, vendrán miles de personas de todo el mundo y se van a encontrar una ciudad maravillosa, de gente increíble porque así somos los tapatíos” Vero Delgadillo, alcaldesa de Guadalajara

Además, se llevó a cabo un partido de dos tiempos de 20 minutos, el cual finalizó con un empate 3-3, generando emoción entre los miles de asistentes.

Asimismo, como parte de las actividades rumbo al Mundial, el Gobierno de Guadalajara implementará acciones en toda la ciudad para acercar la experiencia mundialista a la población, como:

10 murales urbanos con temática futbolística

El torneo escolar “Listas y listos para el Mundial”

Comunidades Mundialistas, con proyecciones, videomapping y talleres artísticos en las 11 zonas de la ciudad

Exhibiciones de freestyle y futbolitos durante la Vía RecreActiva cada domingo

Guadalajara será sede de cuatro partidos del Mundial, incluido el inaugural el 11 de junio y el encuentro de la Selección Mexicana el 18 de junio en el Estadio Guadalajara.