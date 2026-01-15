Vero Delgadillo, presidenta municipal de Guadalajara, dio a conocer el Plan Anual de Obra Pública 2026, asegurando que la entidad cuenta con una inversión de más de 2 mil 200 millones de pesos para mejorar la calidad de vida.

Durante su mensaje, la alcaldesa señaló que la visión de este año se centra en “La Ciudad que te Cuida”, por lo que se consideraron tres pilares fundamentales: seguridad de proximidad, mejores espacios y servicios públicos, y la política social con enfoque de cuidados.

Guadalajara prioriza la conservación vial, infraestructura y cuidados

Vero Delgadillo detalló que el 42.6% se destinará a :

Rehabilitación de calles de concreto

Sustitución de líneas hidráulicas y drenaje

Construcción de banquetas y cruceros seguros

Mantenimiento preventivo

Correctivo de las vialidades

Además, se impulsará la recuperación y mantenimiento de espacios públicos y recreativos con una inversión de más de 436 millones de pesos. Por otra parte, se explicó que se contará con un programa de intervención de espacios neurológicos, es decir, los que tienen mayor actividad social. Asimismo, se dotará de mejor equipamiento social a las Comunidades de Cuidado con una inversión de 265 millones de pesos.

“Tenemos 267 espacios públicos, entre bibliotecas, estancias, mercados, parques y unidades deportivas. Así las organizamos para que toda la comunidad tenga algo que hacer y a dónde ir (...) Es así que diseñamos las Comunidades de Cuidados, que lo que hacen es racionar la infraestructura pública que ya tiene el municipio para que todos reciban servicios” Vero Delgadillo, alcaldesa de Guadalajara

Guadalajara prioriza calles, mercados y servicios médicos en su Plan de Obra Pública 2026 (Cortesía)

Al mismo tiempo, se destinarán más de 106 millones de pesos para mejorar el equipamiento de Unidades de la Cruz Verde y rehabilitar la Ignacio Allende y la Delgadillo Araujo.

Mercado San Juan de Dios recibirá inversión millonaria en Guadalajara

Como parte del Plan Anual de Obra Pública, se dará continuidad:

Proyectos de iluminación de unidades habitacionales

Fortalecimiento de Senderos Seguros

Acciones de movilidad y seguridad

Obras de acupuntura urbana elegida por las y los vecinos durante los Martes Comunitarios

Además, para la prevención de inundaciones se destinarán 60 millones de pesos, al mismo tiempo que a los mercados se les destinarán 119 millones de pesos, destacando el Mercado San Juan de Dios con un presupuesto aproximado de 30 millones de pesos.

“Son un aproximado de 15 millones de pesos para la intervención de los entornos de Mercado San Juan de Dios, y otros 15 millones de pesos para un proyecto de imagen urbana al interior del mercado, mismo que (…) estamos trabajando con el INHA y otras instancias para poderlo intervenir” Vero Delgadillo, alcaldesa de Guadalajara

Por su parte, el director de Obras Públicas, Juan Carlos Arauz, aseguró que este plan tendrá un impacto positivo en las comunidades y vialidades, con el objetivo de beneficiar a todas las regiones del estado.

Guadalajara prioriza calles, mercados y servicios médicos en su Plan de Obra Pública 2026 (Cortesía)

Mientras que Mirna Avilés, presidenta del CICEJ, aseguró que el Colegio se encuentra con las puertas abiertas para trabajar con el gobierno de Vero Delgadillo para brindar asesoría o apoyo técnico en las obras.

Finalmente, Vero Delgadillo detalló cómo se va a repartir el presupuesto, agradeciendo el espacio y asegurando que trabajará para mejorar Guadalajara con el fin de elevar las condiciones de vida.