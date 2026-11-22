Juan Pablo Quintero Navidad, supuesto sobrino de Rafel Caro Quintero, fue asesinado durante un ataque armado en Lomas de Angelópolis, Puebla, el pasado sábado 21 de noviembre.

De acuerdo con la información, durante el enfrentamiento que mató a Juan Pablo Quintero Navidad, también otro hombre fue asesinado a balazos en el fraccionamiento Lomas de Angelópolis III, ubicado en el municipio de Santa Clara Ocoyucan, Puebla.

Fue identificado como Paulino Félix Teodoro, quien presuntamente trabajaba como escolta de Juan Pablo Quintero Navidad.

¿Cómo ocurrió el ataque contra el presunto sobrino de Caro Quintero?

Juan Pablo Quintero Navidad, alias “El 25”, quien presuntamente sería sobrino de Rafael Caro Quintero, fundador del extinto Cártel de Guadalajara, fue asesinado durante un ataque armado en Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió cerca de las 17:00 horas, en las inmediaciones del Parque Michoacán en donde vecinos de la zona reportaron haber escuchado alrededor de diez detonaciones de armas de fuego de grueso calibre.

Tras el doble homicidio, los responsables de la muerte de Juan Pablo Quintero Navidad habrían escapado a bordo de un automóvil Volkswagen Taos color gris; en el lugar también fue localizada un arma de fuego calibre .556.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla confirmó que las dos víctimas fueron registradas como Juan Pablo y Paulino, ambos originarios de Sinaloa.

Juan Pablo Quintero Navidad, sobrino de Caro Quintero (Especial)

La dependencia informó que inició las investigaciones ministeriales y periciales para establecer cómo ocurrió la agresión contra Juan Pablo Quintero Navidad, presunto sobrino de Rafael Caro Quintero, recabar indicios e identificar a los responsables.

Los cuerpos, incluido el de Juan Pablo Quintero Navidad, fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicarles las necropsias correspondientes y realizar los procedimientos necesarios para confirmar oficialmente sus identidades.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado públicamente el parentesco de Juan Pablo Quintero Navidad con Rafael Caro Quintero, ni reportado personas detenidas por este doble homicidio.