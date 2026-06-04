Pablo Lemus fortalece la movilidad del Área Metropolitana de Guadalajara con la inauguración de la Línea 5 Macro Aeropuerto y la renovación integral de la Carretera a Chapala, dos proyectos que buscan mejorar la conectividad de miles de personas y modernizar uno de los principales accesos a la ciudad.

La nueva Línea 5 se convierte en la primera ruta de transporte masivo 100 por ciento eléctrica de Jalisco. Con una flota de 41 unidades Volvo eléctricas, tendrá capacidad para movilizar a 27 mil pasajeros diarios y conectará a los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco y El Salto a través de un corredor de 32 kilómetros.

Línea 5 de Pablo Lemus reducirá hasta 60% los tiempos de traslado en Guadalajara

De acuerdo con las estimaciones presentadas durante el arranque de operaciones, el nuevo sistema permitirá reducir entre 30 y 60 por ciento los tiempos de traslado para los usuarios del transporte público en la zona sur de la metrópoli. En algunos casos, recorridos que actualmente toman hasta hora y media podrán realizarse en aproximadamente 45 minutos.

La Línea 5 Macro Aeropuerto contará con nueve estaciones, servicio de Wi-Fi, aire acondicionado, puertos USB, videovigilancia y accesibilidad universal. Además, tendrá conexión con Mi Macro Periférico, Mi Macro Calzada y las líneas 1, 3 y 4 del Tren Ligero, fortaleciendo la integración del sistema de transporte público en la entidad.

Pablo Lemus inaugura la Línea 5, el primer sistema de transporte 100% eléctrico de Jalisco. (Cortesía)

Pablo Lemus invierte 2 mil 500 millones de pesos en la modernización de la Carretera a Chapala

Como parte de la intervención integral del corredor, el Gobierno de Jalisco destinó una inversión de 2 mil 500 millones de pesos para transformar 6.4 kilómetros de la Carretera a Chapala.

Los trabajos incluyeron la pavimentación con concreto hidráulico de carriles centrales y laterales, la modernización de redes hidrosanitarias y pluviales, la ampliación de puentes, nueva iluminación, banquetas, ciclovía segregada, señalización y áreas verdes.

Además, se construyeron 10 puentes peatonales y dos túneles exclusivos para el transporte público, obras que permitirán una circulación más eficiente y segura en una de las vialidades con mayor flujo vehicular del estado.

La renovación también contempló acciones para mejorar la imagen urbana del acceso sur a Guadalajara, entre ellas el retiro de espectaculares y la construcción de un patio operativo para vehículos de plataformas con capacidad para 62 unidades.

Con estas obras, Pablo Lemus fortalece la infraestructura de movilidad de Jalisco rumbo al Mundial de Futbol 2026, al tiempo que genera beneficios permanentes para las familias que diariamente utilizan el transporte público y transitan por uno de los corredores más importantes de la entidad.