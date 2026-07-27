Daniel Méndez Flores fue el alcalde de Huamuxtitlán, Guerrero. Estuvo en el cargo desde el año 2024, luego de que ganó las elecciones siendo candidato de Movimiento Ciudadano.

Información de medios locales refiere que el presidente municipal de Huamuxtitlán murió la mañana del domingo 26 de julio tras recibir un disparo de arma de fuego dentro de su propio domicilio.

Por la muerte de Daniel Méndez, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero informó que abrió una investigación mientras personal pericial ya realiza las diligencias en el lugar de los hechos.

Daniel Méndez, alcalde de Huamuxtitlán, Guerrero (Daniel Méndez Flores/Facebook)

¿Quién era Daniel Méndez?

Daniel Méndez Flores, quien era mejor conocido como “Chato”, fue el alcalde de Huamuxtitlán, Guerrero, por el partido Movimiento Ciudadano.

Llegó al cargo tras ganar las elecciones de 2024 con un total de 2 mil 969 votos, superando por más de mil sufragios a su principal rival de Morena.

Durante su gestión, gobernó en un entorno de violencia constante, pues su casa fue atacada a balazos horas antes de los comicios y su antecesor fue asesinado meses después de que él asumiera.

Daniel Méndez, alcalde de Huamuxtitlán, Guerrero (Daniel Méndez Flores/Facebook)

El alcalde de Huamuxtitlán, Guerrero, Daniel Méndez Flores, murió la noche del domingo 26 de julio de 2026 en circunstancias que aún investiga la Fiscalía de Guerrero.

Los primeros reportes señalan que el edil de Huamuxtitlán, Guerrero, sufrió un disparo accidental mientras manipulaba un arma de fuego, pero las autoridades no han confirmado esta versión.

¿Cuántos años tenía Daniel Méndez?

No se conoce la edad del alcalde de Huamuxtitlán, Guerrero, pues los reportes y registros no mencionan su fecha de nacimiento.

¿Quién era la esposa de Daniel Méndez?

De acuerdo con publicaciones que compartía en sus redes sociales, Daniel Méndez Flores estaba casado con Blanca Estela Salas.

¿Cuántos hijos tuvo Daniel Méndez?

Las publicaciones que compartía en redes indican que Daniel Méndez tenía una hija, de quien se desconoce su nombre.

Daniel Méndez, alcalde de Huamuxtitlán, Guerrero (Daniel Méndez Flores/Facebook)

¿Qué estudió Daniel Méndez?

No existe información pública relacionada con los estudios académicos que cursó Daniel Méndez, alcalde de Huamuxtitlán, Guerrero.

¿En qué trabajó Daniel Méndez?

Los datos disponibles sobre la trayectoria laboral de Daniel Méndez se limitan a su desempeño como presidente municipal de Huamuxtitlán, Guerrero.