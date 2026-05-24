El gobierno de Jalisco, encabezado por Pablo Lemus Navarro, dio un paso importante en materia de inclusión y atención especializada con la inauguración del primer Centro Regional de la Red Estatal de Centros de Autismo y Discapacidad Intelectual en Tepatitlán de Morelos, un proyecto que busca acercar servicios integrales a familias fuera del Área Metropolitana de Guadalajara.
El nuevo espacio atenderá a personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y Discapacidad Intelectual (DI) provenientes de 12 municipios de la región Altos Sur, con servicios médicos, terapéuticos y programas enfocados en fortalecer la autonomía y calidad de vida de niñas, niños, adolescentes y adultos.
Durante la inauguración, el gobernador destacó que esta red continuará creciendo en distintos municipios de Jalisco y adelantó que el próximo centro será construido en Puerto Vallarta.
Centro de Autismo en Tepatitlán beneficiará a miles de familias de Los Altos de Jalisco
El complejo fue construido por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) con una inversión superior a 160 millones de pesos, recursos destinados a infraestructura, equipamiento y obras complementarias.
El centro brindará atención especializada a personas de entre 3 y 60 años, quienes podrán acceder a:
- Evaluaciones diagnósticas
- Terapias de comunicación y lenguaje
- Atención psicológica
- Terapia ocupacional
- Estimulación cognitiva
- Rehabilitación física
Además, contará con talleres prelaborales dirigidos a jóvenes y adultos para fortalecer habilidades que faciliten su inclusión social y productiva.
La presidenta del Sistema DIF Jalisco, Maye Villa de Lemus, subrayó que muchas familias de la región tenían que trasladarse hasta Guadalajara para recibir atención especializada, lo que representaba gastos económicos y desgaste emocional.
Red Estatal de Centros de Autismo busca ampliar cobertura en Jalisco
El nuevo Centro Regional de Autismo y Discapacidad Intelectual beneficiará potencialmente a más de 58 mil personas que viven con alguna discapacidad o condición mental en la región Altos Sur.
El inmueble cuenta con cinco edificios equipados con consultorios, áreas terapéuticas, talleres, espacios recreativos, explanada, huertos, áreas deportivas y estacionamiento.
Autoridades estatales explicaron que el modelo de atención contempla acompañamiento semanal durante dos años, con seguimiento integral tanto para pacientes como para sus familias.
El alcalde de Tepatitlán, Miguel Ángel Esquivias, aseguró que el proyecto representa un símbolo de responsabilidad social y un avance importante para las familias de la región.
El centro también atenderá a habitantes de municipios como Arandas, Jalostotitlán, San Miguel el Alto, Acatic, San Julián, Yahualica y Valle de Guadalupe, entre otros.
Las personas interesadas en recibir atención deberán registrarse previamente mediante lista de espera y posteriormente serán canalizadas a valoración especializada.