El gobierno de Jalisco, encabezado por Pablo Lemus Navarro, dio un paso importante en materia de inclusión y atención especializada con la inauguración del primer Centro Regional de la Red Estatal de Centros de Autismo y Discapacidad Intelectual en Tepatitlán de Morelos, un proyecto que busca acercar servicios integrales a familias fuera del Área Metropolitana de Guadalajara.

El nuevo espacio atenderá a personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y Discapacidad Intelectual (DI) provenientes de 12 municipios de la región Altos Sur, con servicios médicos, terapéuticos y programas enfocados en fortalecer la autonomía y calidad de vida de niñas, niños, adolescentes y adultos.

Durante la inauguración, el gobernador destacó que esta red continuará creciendo en distintos municipios de Jalisco y adelantó que el próximo centro será construido en Puerto Vallarta.

Centro de Autismo en Tepatitlán beneficiará a miles de familias de Los Altos de Jalisco

El complejo fue construido por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) con una inversión superior a 160 millones de pesos, recursos destinados a infraestructura, equipamiento y obras complementarias.

El Centro Regional de Autismo atenderá a personas con TEA y discapacidad intelectual de 12 municipios (cortesía)

El centro brindará atención especializada a personas de entre 3 y 60 años, quienes podrán acceder a:

Evaluaciones diagnósticas

Terapias de comunicación y lenguaje

Atención psicológica

Terapia ocupacional

Estimulación cognitiva

Rehabilitación física

Además, contará con talleres prelaborales dirigidos a jóvenes y adultos para fortalecer habilidades que faciliten su inclusión social y productiva.

La presidenta del Sistema DIF Jalisco, Maye Villa de Lemus, subrayó que muchas familias de la región tenían que trasladarse hasta Guadalajara para recibir atención especializada, lo que representaba gastos económicos y desgaste emocional.

El Centro Regional de Autismo atenderá a personas con TEA y discapacidad intelectual de 12 municipios (cortesía)

Red Estatal de Centros de Autismo busca ampliar cobertura en Jalisco

El nuevo Centro Regional de Autismo y Discapacidad Intelectual beneficiará potencialmente a más de 58 mil personas que viven con alguna discapacidad o condición mental en la región Altos Sur.

El inmueble cuenta con cinco edificios equipados con consultorios, áreas terapéuticas, talleres, espacios recreativos, explanada, huertos, áreas deportivas y estacionamiento.

El Centro Regional de Autismo atenderá a personas con TEA y discapacidad intelectual de 12 municipios (cortesía)

Autoridades estatales explicaron que el modelo de atención contempla acompañamiento semanal durante dos años, con seguimiento integral tanto para pacientes como para sus familias.

El alcalde de Tepatitlán, Miguel Ángel Esquivias, aseguró que el proyecto representa un símbolo de responsabilidad social y un avance importante para las familias de la región.

El Centro Regional de Autismo atenderá a personas con TEA y discapacidad intelectual de 12 municipios (cortesía)

El centro también atenderá a habitantes de municipios como Arandas, Jalostotitlán, San Miguel el Alto, Acatic, San Julián, Yahualica y Valle de Guadalupe, entre otros.

Las personas interesadas en recibir atención deberán registrarse previamente mediante lista de espera y posteriormente serán canalizadas a valoración especializada.