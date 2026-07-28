El Fiscal General del Estado de Chiapas (FGE), Jorge Luis Llaven Abarca, reveló que ya hay cuatro detenidos por presunto abuso sexual contra un menor de edad en Sabanilla.

“El día de hoy se encuentran cuatro personas detenidas, dos de ellas ya se encuentran en este momento siendo trasladados para que enfrenten la justicia.” Jorge Luis Llaven Abarca

Entre los detenidos están Aurelio “N”, dueño del rancho donde ocurrieron los hechos, y Octavio “N”, presunto responsable del abuso.

Así como Gabino “N”, quien habría grabado el video de la agresión y difundido la publicación en redes, además de Fernando “N”, señalado por ayudar a los implicados a huir.

Detenidos por presunto abuso sexual contra un menor de edad en Sabanilla

Detenidos por presunto abuso sexual contra un menor en Sabanilla, podrían alcanzar hasta 50 años de prisión

El titular de la Fiscalía General del Estado de Chiapas confirmó que “Aurelio N”, Octavio “N” y Gabino “N” podrían enfrentar hasta 50 años de prisión por el delito de pederastia.

Jorge Luis Llaven Abarca reprobó el hecho e informó que tras conocerse el delito, se inició una carpeta de investigación en la Fiscalía Especializada en Materia de Justicia Indígena.

Detenidos por presunto abuso sexual contra un menor de edad en Sabanilla (Especial)

Tras las designación de un grupo especial de investigación y las diligencias correspondientes, se pudo ubicar a la familia del menor el pasado sábado 25 de julio.

El menor fue rescatado y trasladado al municipio de Yajalón en Chiapas para permanecer bajo resguardo de las autoridades.

Detenidos por presunto abuso sexual contra un menor de edad en Sabanilla

La víctima, expresó el fiscal estatal, ya recibió atención psicológica.

Lamentablemente, los dictámenes indican que tiene varias afectaciones severas, por lo que está recibiendo la atención con especialistas.