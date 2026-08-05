Jalisco plantará 250 mil árboles en la Jornada Nacional de Reforestación 2026.

Pablo Lemus anunció que Jalisco se sumará a la Jornada Nacional de Reforestación 2026, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con una estrategia estatal que contempla la plantación de 250 mil árboles durante este año para fortalecer la restauración de ecosistemas y la conservación de la biodiversidad.

Durante un enlace en vivo con la Conferencia del Pueblo, el gobernador de Jalisco informó que la entidad participará en la jornada nacional del próximo 9 de agosto, cuya sede estatal será el municipio de Atemajac de Brizuela, donde se sembrarán 10 mil árboles en una superficie de 50 hectáreas como parte del arranque de la campaña.

Pablo Lemus suma a Jalisco a la Jornada Nacional de Reforestación 2026 (EDGAR QUINTANA)

Jalisco plantará 250 mil árboles para fortalecer sus ecosistemas

Pablo Lemus explicó que la estrategia estatal complementará el esfuerzo impulsado por el Gobierno de México y permitirá plantar 250 mil árboles a lo largo de 2026.

El mandatario destacó que Jalisco es el cuarto estado con mayor biodiversidad del país, además de contar con 37 Áreas Naturales Protegidas, el Lago de Chapala, cerca del 80% de los tipos de vegetación de México y alrededor del 30% de la flora nacional.

Asimismo, resaltó que la entidad alberga 53% de las especies de aves del país y cuenta con cinco bosques urbanos reconocidos con la certificación internacional Green Flag Award 2025:

Parque Metropolitano

Bosque Los Colomos

Bosque Urbano Tlaquepaque

Parque Alcalde

Puerta de la Barranca

Las zonas prioritarias para la reforestación serán la Sierra de Tapalpa, Sierra de Amula, Sierra del Tigre, Sierra Occidental, la Costa Sur, la Zona Sur del Área Metropolitana de Guadalajara y el Bosque La Primavera, considerado uno de los principales pulmones ambientales de Jalisco.

Claudia Sheinbaum impulsa una jornada anual de reforestación en todo México

Durante el anuncio, la presidenta Claudia Sheinbaum convocó a las 32 entidades del país a convertir la Jornada Nacional de Reforestación en una iniciativa permanente que se realice cada año con la participación de gobiernos, municipios, comunidades, voluntarios e iniciativa privada.

Por su parte, la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena Ibarra, señaló que alrededor del 70% del territorio nacional cuenta con cobertura forestal y que México concentra cerca del 12% de la biodiversidad mundial, por lo que fortalecer las acciones de restauración ecológica resulta fundamental.

La funcionaria explicó que la estrategia busca enfrentar problemas como la deforestación, los incendios forestales, las plagas y la tala ilegal, además de involucrar a las comunidades ejidales y agrarias, donde se ubica el 60% de los ecosistemas forestales del país.

A nivel nacional, la Jornada Nacional de Reforestación 2026 se realizará de manera simultánea en las 32 entidades, con la participación de 621 municipios, mil 632 núcleos agrarios y más de 235 mil personas, con una meta de intervenir 32 mil hectáreas y sembrar más de 6.6 millones de árboles y plantas.

Además, la estrategia incorporará el uso de drones especializados para dispersar semillas en zonas de difícil acceso y acelerar la restauración de los ecosistemas.