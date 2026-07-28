Jalisco dejó de ocupar el primer lugar nacional en personas desaparecidas y no localizadas, posición que mantuvo durante los tres sexenios anteriores, de acuerdo con información del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

Según los datos difundidos, durante el actual sexenio la entidad se ubica en la novena posición nacional, lo que representa un cambio en el comportamiento de este indicador respecto a años anteriores.

Seis estados concentran casi la mitad de los casos registrados

La información del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas señala que, en lo que va del actual sexenio, se han registrado 20 mil 303 personas desaparecidas y no localizadas en el país.

De ese total, 48 por ciento de los casos se concentra en Estado de México, Sinaloa, Baja California, Ciudad de México, Michoacán y Guanajuato, de acuerdo con las cifras citadas en el reporte.

Asimismo, se indica que Jalisco ya no concentra el mayor volumen de registros como ocurrió durante varios años.

Jalisco deja de ser el estado con más personas desaparecidas en México. (cortesía )

Datos muestran un cambio en la tendencia, señala reporte

El reporte también refiere que, al comparar la información del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas con la Versión Pública del Registro Estatal de Personas Desaparecidas de Jalisco, la entidad se mantiene fuera de las primeras posiciones nacionales.

Aunque el documento señala que las desapariciones continúan siendo uno de los principales desafíos del país y reconoce el impacto que estos casos tienen para las víctimas y sus familias, sostiene que las cifras muestran un cambio en la distribución nacional de este indicador respecto a administraciones anteriores.