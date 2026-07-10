El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó este jueves que se encuentra de regreso tras someterse a una cirugía de emergencia por apendicitis, la cual resultó exitosa.

El mandatario jaliciense agradeció las muestras de cariño y apoyo recibidas durante su recuperación a través de sus redes sociales, por lo que Pablo Lemus Navarro.

Después de la operación que salió bien gracias a Dios, estamos de regreso para atender pendientes urgentes; agradezco todas sus muestras de cariño, apoyo y buenos deseos.



Poco a poco estaremos retomando el ritmo de trabajo Al Estilo Jalisco. pic.twitter.com/OfaocMJ6GF — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) July 9, 2026

Pablo Lemus anuncia su recuperación tras ser operado de emergencia por apendicitis

Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, anuncia en el video su exitosa recuperación tras una cirugía de emergencia por apendicitis aguda aguda realizada el pasado 7 de julio luego de sentir un fuerte dolor abdominal al concluir una reunión con jóvenes talentos que representarán a Jalisco en la Olimpiada de Matemáticas en Singapur.

“Después de la operación que salió bien gracias a Dios, estamos de regreso para atender pendientes urgentes; agradezco todas sus muestras de cariño, apoyo y buenos deseos.” Pablo Lemus

Lemus aseguró que poco a poco retomará el ritmo de trabajo “Al Estilo Jalisco”, frase emblemática de su administración que enfatiza eficiencia, cercanía ciudadana y resultados concretos en seguridad, infraestructura y servicios públicos.

El gobernado de Jalisco, quien asumió el cargo en diciembre de 2024 tras una contundente victoria electoral, ha mantenido un perfil activo en la gestión estatal.

Funcionarios como la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, y el secretario de Educación, Juan Carlos Flores, le expresaron su apoyo y buenos deseos para una pronta recuperación completa.