Pablo Lemus se consolidó como el gobernador mejor evaluado del país al ubicarse en el primer lugar del ranking nacional de aprobación, con 62.1% de respaldo ciudadano, de acuerdo con una reconocida encuesta reciente.

La medición refleja la evaluación positiva de la ciudadanía hacia la administración del mandatario jalisciense y los resultados obtenidos en distintos rubros de gobierno.

Pablo Lemus lidera aprobación nacional entre gobernadores con 62.1%. (cortesía)

Pablo Lemus supera el 60% de aprobación en economía

Además de liderar la aprobación general, Pablo Lemus obtuvo 63.9% de aprobación en el rubro de economía, uno de los indicadores con mejor desempeño en la medición, lo que refleja la percepción favorable de la ciudadanía sobre los resultados de su administración en este ámbito.

La evaluación también señala que el respaldo ciudadano a los gobiernos estatales está relacionado con los resultados que percibe la población en cada entidad.

En ese contexto, Jalisco se posiciona como el estado con el gobernador mejor evaluado del país, consolidando a Pablo Lemus como el mandatario con mayor aprobación ciudadana, de acuerdo con una encuesta reciente.