Ante las recientes demandas por despojo de viviendas en CDMX, Clara Brugada presentó una estrategia para prevenir y frenar este delito.
Esta se basa en el endurecimiento de penas de hasta 22 años de prisión y la creación de un plan integral enfocado en la prevención, reacción inmediata policial y la restitución de inmuebles.
Ejes principales de la Estrategia de Seguridad Patrimonial contra el despojo en CDMX:
- Programa público de regulación y registro notarial de la propiedad.
- Creación de defensoría jurídica de la propiedad y contra el despojo.
- Nuevos plazos para la restitución inmediata de inmuebles ante el despojo.
- Implementación de herramientas digitales y mecanismos de denuncia rápida
Nota en desarrollo...