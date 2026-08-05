Alicia Bárcena, secretaria de de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) presentó con Claudia Sheinbaum la Jornada Nacional de Reforestación 2026 para toda la república mexicana.

Alicia Bárcena también informó que al año son 203 mil 552 hectáreas que son deforestadas al año por múltiples razones, por lo que debe existir la reforestación para ayudar al medio ambiente.

En esto consiste la Jornada Nacional de Reforestación 2026 del 9 de agosto

La titular de la Semarnat presentó en la conferencia del pueblo de hoy 5 de agosto de 2026, el nuevo proyecto a nivel federal para reforestar todos los estados y la CDMX mediante la Jornada Nacional de Reforestación 2026.

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