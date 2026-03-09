Erick Valencia Salazar, alias El 85 y uno de los fundadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se declarará culpable ante una corte federal en Washington el 7 de abril de 2026.

De acuerdo con Milenio, su defensa alcanzó un acuerdo con fiscales estadounidenses que implicaría colaborar con las autoridades a cambio de beneficios judiciales.

El proceso ocurre en el marco de la cooperación entre México y Estados Unidos para llevar ante la justicia a narcotraficantes de alta peligrosidad, incluidos fundadores del CJNG.

El 85, fundador del CJNG, se declarará culpable por colaboración con Estados Unidos

Al igual que otros narcotraficantes mexicanos que han enfrentado procesos judiciales en Estados Unidos, Erick Valencia Salazar, El 85, firmaría un acuerdo de culpabilidad durante su audiencia del 7 de abril.

Este tipo de acuerdos suele implicar que el acusado proporcione información a las autoridades estadounidenses, lo que podría contribuir a investigaciones contra otros líderes del narcotráfico.

El encargado de recibir este acuerdo será el juez federal James E. Boasberg, quien analizará los términos del pacto entre la defensa de El 85 y los fiscales, así como los posibles beneficios que el acusado podría obtener en su sentencia por delitos relacionados con narcotráfico.

Los beneficios que podría obtener Erick Valencia Salazar al declararse culpable en Estados Unidos

Al declararse culpable, Erick Valencia Salazar, El 85, fundador del CJNG, podría acceder a diversos beneficios judiciales, entre ellos:

Reducción de condena

Condiciones menos severas durante el encarcelamiento

Posibilidad de obtener una liberación anticipada

Estos beneficios también podrían ampliarse si El 85 decide colaborar como testigo en investigaciones contra otros integrantes del narcotráfico, una práctica que ha ocurrido en casos similares dentro del sistema judicial estadounidense.

Cabe recordar que Erick Valencia Salazar fue uno de los fundadores del Cártel Jalisco Nueva Generación a finales de la década de 2000, junto con otros narcotraficantes como Nemesio Oseguera Cervantes, identificado como uno de los principales líderes de esta organización criminal.