Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya investiga la narconómina de El Mencho, que medios señalaron de corrupción.

Durante la conferencia matutina del pasado viernes 13 de marzo, el secretario Omar García Harfuch señaló que ya hay una carpeta de investigación de la presunta narconómina de El Mencho.

Harfuch anuncia que FGR está investigando presunta narconómina atribuida a El Mencho por corrupción

Tras la muerte de El Mencho, se dieron a conocer una listas de presuntos pagos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a policías y funcionarios públicos, lo que desató grandes críticas.

Narconómina del CJNG no incluye a políticos, asegura Harfuch (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Respecto a los reportajes que realizaron diversos medios sobre la corrupción dentro de la narconómina atribuida a El Mencho, Omar García Harfuch destacó que la FGR ya realiza las investigaciones.

El secretario Omar García Harfuch aclaró que, si las investigaciones detectan vínculos entre funcionarios y la narconómina de El Mencho, entonces se realizarán las detenciones necesarias.

“La Fiscalía General de la República está procesando la información. Hay ya carpeta de investigación iniciada que estamos también trabajando con las instituciones del gabinete de seguridad. En donde haya y donde amerite detenciones sobre alguna persona mencionada, así va a ser”. Omar García Harfuch

Cabe mencionar que las listas de la presunta narconómina de El Mencho fueron halladas en las cabañas de La Loma usadas por los escoltas de Nemesio Oseguera Cervantes.